Les ventes de la nouvelle Sony PlayStation 5 Slim ont débuté.

Le très attendu PS5 Slim de Sony est officiellement arrivé sur le marché américain. Faisant ses débuts chez des grands sites de ventes comme Dell et Walmart. Les joueurs enthousiastes peuvent obtenir un modèle standard avec le bundle Marvel’s Spider-Man 2 sans frais supplémentaires. Cependant, le package de 500 $ connaît une disponibilité intermittente. Malgré l’absence de nomenclature officielle pour les derniers modèles, le PS5 Slim élargira sa disponibilité à d’autres sites de ventes dans un proche avenir.

Lancement du PS5 Slim de Sony: Fonctionnalités, Bundles et Plus

Walmart propose également des bundles Call of Duty: Modern Warfare III, au prix de 609 $ et incluant la possibilité de choisir un accessoire. Contrairement aux premiers rapports suggérant un lancement exclusif aux États-Unis, des modèles standard avec Modern Warfare III en bonus font leur apparition au Canada, avec une étiquette de prix de 650 $ CAD. L’annonce de Sony le mois dernier laissait entendre une sortie en novembre pour les nouveaux modèles plus fins du PS5. Les joueurs sont donc impatients de savoir quand ils seront disponibles sur la propre boutique de Sony, où la disponibilité n’a pas encore été confirmée.

Affichant une réduction de 30% du volume par rapport à ses prédécesseurs plus volumineux, les dernières unités de PS5 sont 18% à 24% plus légères, selon le modèle choisi. Tout en conservant l’esthétique courbée emblématique, une bande noire distincte sépare maintenant les panneaux de couverture sur le dessus et le bas, offrant un différenciateur visuel.

La nouvelle édition numérique du PS5 coûte 450 $, soit une augmentation de 50 $ par rapport à son prédécesseur. Pour ceux qui optent pour cette version et qui souhaitent plus tard des disques de jeux physiques ou des capacités Blu-ray, ils peuvent facilement y ajouter un lecteur de disque de 80 $. Sony prévoit d’arrêter la production des consoles PS5 originales une fois les stocks épuisés. Soulignant une fenêtre limitée pour ceux qui recherchent l’édition numérique plus économique.

Pour positionner le PS5 Slim verticalement, les utilisateurs devront investir dans un support de 30 $. Ou ils peuvent opter pour des clips en plastique pour une stabilité horizontale. Avec ces nouvelles offres, Sony ne répond pas seulement aux demandes des joueurs. Mais il propose également une gamme de choix pour répondre aux préférences et aux besoins diversifiés dans le paysage du jeu en constante évolution.

