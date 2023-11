Google Messages dévoile des profils facilitant l’identification

Google Messages s’apprête à améliorer l’interaction des utilisateurs avec sa nouvelle fonctionnalité Profils

Dans le domaine des conversations de groupe importantes, identifier les participants peut être une tâche ardue. Cependant, avec la fonctionnalité Profils, cela deviendra un processus plus intuitif. Actuellement, en phase d’essais, cette fonction présente un potentiel immense pour bénéficier à tous les utilisateurs de l’application.

Le concept de l’implémentation de profils dans Google Messages a déjà été discuté, mais maintenant, son arrivée semble plus imminente et son but plus clair. Une récente analyse de l’APK de l’application par des experts de 9to5 Google a révélé un extrait de code décrivant les profils comme un moyen de « choisir votre nom de profil et votre image pour que les personnes puissent vous reconnaître ».

Tout comme les populaires plateformes de médias sociaux, les utilisateurs auront la possibilité de personnaliser leurs profils avec une photo, un nom et d’autres paramètres d’identification personnels. Cette « carte de visite » numérique sera visible par les autres participants à la conversation, simplifiant ainsi le processus d’identification.

Alors que les détails concrets manquent encore, il y a des indications selon lesquelles les profils peuvent apparaître de manière prominente en haut des conversations. En cliquant sur la photo d’un participant, une page affichant des informations complètes sur cette personne pourrait s’ouvrir.

Les découvertes de janvier suggéraient une option de basculement pour activer/désactiver la fonctionnalité Profils dans Google Messages. Cela laisse entendre son intégration dans le Core de l’application plutôt que d’être limitée à la norme RCS.

Il est à noter que Google n’a pas officiellement commenté ce développement, laissant l’implémentation de la fonctionnalité non confirmée. Alors que les utilisateurs attendent avec impatience plus d’informations, la perspective de Profils dans Google Messages promet une expérience de communication plus personnalisée et conviviale.

