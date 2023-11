Humane AI Pin Lance une Nouvelle Ère de la Technologie IA Portée

Présenté pour la première fois en avril de cette année, Humane AI Pin vient de faire ses débuts officiels. Il a un but. À savoir, répondre à la question : « Et si vous pouviez attacher votre smartphone à votre chemise, et si cela incluait l’IA ? » C’est l’essence de ce produit portable innovant.

Comme son nom l’indique, le Humane AI Pin est une broche que vous pouvez porter sur votre hoodie, chemise, blazer, ou tout autre vêtement. Et avant que vous ne posiez la question, Humane ne l’a pas conçu pour se fondre dans ce que vous portez. Au contraire, le design fait en sorte que l’appareil complète ce que vous portez tout en se démarquant de manière positive.

Que peut faire le Humane AI Pin ?

Ainsi, Humane prévoit de remplacer votre smartphone en proposant l’AI Pin. En ce qui concerne ses fonctionnalités, la première chose qu’il peut faire est prendre des photos. Il est doté d’un appareil photo de 13 MP, qui peut capturer ce que vous voyez. Humane le rendra bientôt capable de prendre des vidéos.

Vous bénéficiez également de fonctionnalités avancées de capture d’image. Par exemple, le AI Pin dispose d’une fonction qui vous permettra de « rappeler des souvenirs importants ».

Mais le Humane AI Pin ne se résume pas à capturer ce que vous voyez. Il s’agit également de remplacer les fonctionnalités de votre smartphone. Il peut envoyer des messages texte et est équipé d’un assistant virtuel basé sur les technologies OpenAI et Microsoft. L’appareil portable est également doté du Bluetooth.

Grâce à cela, vous pouvez choisir de ne pas utiliser son « personic speaker » qui offre une « bulle de son, offrant à la fois de l’intimité et du volume selon les besoins ». Vous pouvez simplement connecter une paire d’écouteurs sans fil et bénéficier d’une expérience d’écoute audio plus privée.

Par ailleurs, le Humane AI Pin est équipé d’un micro AI, qui vous permet de « lui parler naturellement ». Ce micro AI « amplifie les recherches » et trouve rapidement ce que vous recherchez en contextualisant votre requête. De plus, l’appareil propose des messages alimentés par l’IA, qui « peuvent rédiger des messages » dans le ton de votre voix.

L’AI Pin dispose même d’une fonction Catch Me Up. Comme son nom l’indique, cette fonction vous permet de rattraper tout ce que vous avez pu manquer. Humane affirme qu’elle « trie le bruit dans votre boîte de réception ».

De plus, le Humane AI Pin offre une expérience audio alimentée par l’IA. Comme l’a déclaré Humane, il fera « vivre vos expériences musicales grâce à un partenariat avec Tidal ». L’appareil peut également agir en tant qu’interprète personnel de langues.

Et le meilleur, c’est que vous pouvez en faire votre expert nutritionnel personnel. L’AI Pin peut accompagner vos objectifs nutritionnels en utilisant sa vision par ordinateur. Il identifiera les aliments que vous prévoyez de manger et vous donnera des recommandations en fonction de vos objectifs.

Sur quoi fonctionne l’appareil ? Restera-t-il allumé en permanence ?

Le Humane AI Pin fonctionne avec le système d’exploitation Cosmos OS. Il s’agit du système d’exploitation exclusif de Humane, conçu « pour l’ère de l’IA ». Pour le moment, il n’y a pas de prise en charge d’applications. Mais le système d’exploitation associe des « technologies intelligentes » à la plus haute sécurité et à une interaction intuitive. Il peut comprendre rapidement et efficacement vos besoins.

Une fois que l’AI Pin détermine ce que vous recherchez, il vous mettra en relation avec l’expérience IA appropriée. Il peut également vous connecter rapidement au service que vous recherchez, offrant une meilleure expérience que votre smartphone.

Après avoir entendu tout cela, vous vous demandez peut-être quelle est l’autonomie de la batterie du Humane AI Pin. Eh bien, dans ce cas, il faut noter que l’appareil n’écoute pas en permanence. Au lieu de cela, vous devez tapoter et faire glisser sur l’appareil pour activer le microphone et activer l’entrée vocale.

Lorsque l’AI Pin reçoit le signal d’activation, le voyant lumineux, ou « Trust Light », clignote. Cela permet à vous et aux personnes autour de vous de savoir que l’appareil collecte des données et est prêt à répondre à vos commandes.

Ah, oui, pour faciliter votre interaction avec l’AI Pin, l’appareil est doté d’un laser. Il projette les informations sur votre main. Ainsi, cet accessoire portable offre une solution provisoire pour pallier l’absence d’un écran.

Disponibilité et tarification du Humane AI Pin

Le Humane AI Pin est disponible en trois couleurs différentes. Ce sont Lunar, Equinox et Eclipse. En ce qui concerne le poids, l’appareil pèse 34 grammes et est fourni avec un accessoire « battery booster ». Avec cet accessoire attaché, l’ensemble pèse 54 grammes.

Ces boosters peuvent avoir des mécanismes de connexion magnétiques et peuvent être échangés à chaud. Ils rechargent sans fil l’appareil lorsqu’ils sont attachés.

En ce qui concerne les composants internes, tout ce que nous savons, c’est que le Humane AI Pin est alimenté par un SoC Snapdragon. Mais on ne sait toujours pas quel processeur exact alimente l’appareil.

En ce qui concerne les tarifs, l’AI Pin est désormais disponible au prix de 699 $. Ce prix comprend l’appareil et deux boosters de batterie. L’ajout d’un abonnement de 24 $ vous offre un numéro de téléphone et des données proposées par T-Mobile. Les précommandes commencent le 16 novembre, et Humane prévoit de les expédier au début de l’année prochaine.

