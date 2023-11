Apple lance les deuxièmes versions bêtas d’iOS 17.2 et iPadOS 17.2

Après avoir publié une mise à jour mineure incrémentielle, iOS 17.1.1, au public plus tôt cette semaine, Apple publie maintenant iOS 17.2 beta 2 et iPadOS 17.2 beta 2 à l’attention des développeurs. Elle sera également bientôt disponible pour les testeurs bêta publics.

iOS 17.2 sera la deuxième grande mise à jour de la série iOS 17. Dans iOS 17.1, Apple a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations, et la société teste iOS 17.2 avec le même objectif. La première version bêta d’iOS 17.2 a été publiée il y a deux semaines.

Aujourd’hui, en plus d’iOS 17.2 Beta 2 et iPadOS 17.2 Beta 2, Apple a également publié watchOS 10.2 Beta 2, tvOS 17.2 Beta 2, macOS Sonoma 14.2 Beta 2, macOS Ventura 13.6.3 RC2 et le micrologiciel AirPods Pro 2 version 6.2.

Les deux iOS 17.2 Beta 2 et iPadOS 17.2 Beta 2 ont le même numéro de build 21C5040g. En ce qui concerne les améliorations et les changements, il y a quelques changements notables. Vous pouvez trouver tous les changements dans la liste ci-dessous.

iOS 17.2 beta 2 apporte l’enregistrement vidéo spatial pour Vision Pro (uniquement pour les modèles iPhone 15 Pro)

Améliorations de Siri pour plus de commandes comme l’altitude et l’ETA

Suggestions dans l’application Journal

La page de couverture dédiée a été déplacée dans Paramètres > Général

La section Applications et Jeux dans l’App Store affiche les catégories en haut, au-dessus des cartes temporaires

L’avertissement de contenu sensible s’étend aux posteurs de contact

Il y a aussi quelques corrections de bugs

La deuxième bêta d’iOS 17.2 est actuellement disponible pour les développeurs, mais elle arrivera également bientôt pour les testeurs bêta publics dans les 24 prochaines heures. Si vous avez activé les mises à jour bêta sur votre iPhone éligible ou si vous avez déjà mis à jour vers la première bêta, vous recevrez la mise à jour OTA de la deuxième bêta. Vous pouvez vérifier les mises à jour dans Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.

Avant de passer de la version publique à la version bêta, assurez-vous de faire une sauvegarde au préalable. Et assurez-vous également de charger votre iPhone à au moins 50%.

