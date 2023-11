Steam Deck OLED Apporte des Meilleures Images et une Meilleure Autonomie de Batterie

Valve s’est lancé sur le marché des consoles de jeux portables en 2021 en lançant le Steam Deck. Alors que cet appareil portable a désormais plus de deux ans, les fans s’attendaient à ce que Valve sorte le modèle de deuxième génération. Mais au lieu de cela, Valve a sorti le Steam Deck OLED.

Comme son nom l’indique, la principale amélioration apportée au Steam Deck OLED est qu’il est doté d’un écran OLED. La version précédente était dotée d’écrans LCD. Cet écran offre tous les avantages des écrans OLED, notamment des noirs profonds et des blancs plus lumineux. De plus, il offre des améliorations en termes de visuels et de performances de la batterie.

Points forts du nouveau Steam Deck OLED

Le nouveau Steam Deck OLED prend en charge le HDR et peut atteindre une luminosité de 1000 nits. Cette amélioration de l’affichage permettra une meilleure expérience visuelle, vous permettant de profiter des visuels des jeux beaucoup mieux que l’original. Vous bénéficiez également de plus d’espace d’écran, car le nouveau modèle voit une augmentation de la taille de l’écran de 0,4 pouces.

De plus, le Steam Deck OLED prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz. En comparaison, le modèle LCD ne pouvait offrir que 60 Hz. Cette amélioration permettra à l’écran d’offrir des mouvements plus fluides et une meilleure expérience de jeu globale.

De plus, le nouveau Steam Deck OLED est équipé d’un CPU rafraîchi de 6 nm. En comparaison, le modèle précédent était doté d’un CPU de 7 nm. Valve affirme que cela permettra une meilleure autonomie de la batterie, rendant l’appareil portable plus économe en énergie que son prédécesseur. Pour être précis, sa batterie de 50 Wh devrait offrir une autonomie de trois à douze heures.

D’autres points forts du nouveau Steam Deck incluent 16 Go de RAM LPDDR5, Bluetooth 5.3, la prise en charge de WiFi 6E et une réduction de poids de 30 grammes par rapport au modèle original. La nouvelle version sera disponible à l’achat à partir du 16 novembre à 10 heures du matin, heure du Pacifique. Le prix de départ est de 549 $US, ce qui correspond à l’option de stockage de 512 Go.

Vous pouvez également obtenir la version LCD à un prix réduit dès maintenant. Le Steam Deck LCD de 512 Go est actuellement répertorié à 349 $US. Mais Valve dit qu’il ne réapprovisionnera plus le modèle LCD. Donc, si vous en voulez un, vous devez vous dépêcher.

