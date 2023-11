Sony vise à expédier 25 millions de consoles de jeu PlayStation 5

Sony a fixé un objectif ambitieux de vendre 25 millions de consoles PlayStation 5 au cours de l’exercice fiscal en cours. Ce serait le plus élevé jamais réalisé pour une console PlayStation dans l’histoire de l’entreprise. Aujourd’hui, Sony a annoncé ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2023. Lors de la conférence, il a déclaré qu’il maintient son objectif d’expédier 25 millions de consoles de jeux PlayStation 5 cette année. Cet article explorera les plans de Sony pour atteindre cet objectif, y compris les mesures qu’il est prêt à prendre pour vendre plus de consoles.

Sony a déclaré que cela constituerait une étape importante. Les analystes et les investisseurs surveillent de près la performance du marché de la PS5. Auparavant, Eric Lempel, vice-président principal de Sony, avait révélé lors d’une interview avec CNBC qu’après les pénuries survenues en 2020 et 2021 en raison de contraintes de la chaîne d’approvisionnement, cette année, la PS5 sera pleinement approvisionnée pour la première fois et ne sera plus « en pénurie ».

Pendant ce temps, Sony a également mentionné des faiblesses dans ses services financiers et ses unités de films. Il a déclaré que cela était dû à la Writers Guild of America et à d’autres organisations qui ont déclenché une grève. La grève visait à protester contre l’utilisation de l’IA pour générer des scénarios de films.

Les performances de vente de Sony

La PlayStation 5 de Sony a connu un énorme succès depuis son lancement en novembre 2020, la société ayant annoncé avoir vendu 6,3 millions d’unités rien que lors du dernier trimestre, portant le nombre total d’unités vendues à 19,1 millions. Le dernier rapport de bénéfices de la société a révélé que les pénuries d’approvisionnement ne sont plus un problème, la société affirmant pouvoir maintenant livrer une PS5 à presque n’importe qui dans le monde sans temps d’attente. De plus, les consoles de jeu PlayStation 5 ont attiré 2,3 millions de joueurs actifs mensuels par rapport à mars 2022.

Les ventes nettes de Sony au deuxième trimestre fiscal étaient de 2,83 billions de yens (environ 18,7 milliards de dollars), soit une augmentation de 8 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice net du deuxième trimestre était de 200,11 milliards de yens (environ 1,3 milliard de dollars), soit une baisse de 29 % par rapport à l’année précédente. Au cours des trois mois se terminant le 30 septembre 2023, le nombre total d’expéditions de PlayStation 5 était de 4,9 millions d’unités. Cela représente une augmentation de 1,6 million d’unités par rapport à la même période de l’exercice fiscal précédent. Les expéditions cumulatives de PlayStation 5 ont atteint 46,6 millions d’unités.

Les plans de Sony pour atteindre l’objectif

Pour atteindre son objectif de vendre 25 millions de PS5, Sony est prêt à prendre des « mesures nécessaires », notamment en proposant davantage de réductions. La société a déjà réduit le prix de la PS5 de 50 dollars, ce qu’elle considère comme faisant partie de sa stratégie d’augmentation des ventes. Sony cherche également à accélérer la pénétration du marché avec la PS5 et a fixé l’objectif d’expéditions pour l’exercice fiscal en cours à 25 millions d’unités.

Défis et opportunités

L’objectif de Sony de vendre 25 millions de PS5 est ambitieux, compte tenu des problèmes initiaux de la chaîne d’approvisionnement, des pénuries de composants et des retards de jeux causés par la pandémie. Cependant, Sony est confiant de pouvoir atteindre cet objectif, compte tenu de l’impact positif des ventes accrues de la console, qui commence à se manifester dans les indicateurs d’engagement.

Malgré l’élan de la PS5, il n’a pas encore été annoncé de versions améliorées ou simplifiées du hardware, ni d’annonces concernant de nouvelles grandes franchises. Sony a cependant déclaré qu’il souhaitait continuer à créer de nouvelles IP, à proposer des titres de catalogue pour PC et à renforcer le développement de services de jeux en direct, bien que la société prévoie une baisse globale des ventes de jeux internes en 2023.

Notre avis

L’objectif de Sony de vendre 25 millions de PS5 au cours de l’exercice fiscal en cours est ambitieux, mais la société est confiante de pouvoir atteindre cet objectif. Pour ce faire, Sony est prêt à prendre des « mesures nécessaires », notamment en proposant davantage de réductions. Malgré les défis posés par la pandémie, la PS5 de Sony a été un énorme succès et la société souhaite continuer à créer de nouvelles IP, à proposer des titres de catalogue pour PC et à renforcer le développement de services de jeux en direct.

