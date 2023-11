La mise à jour de HyperOS 1.0 est actuellement testée pour un autre smartphone POCO !

Le géant de la technologie mobile POCO a présenté un développement passionnant. Le très attendu HyperOS pour le modèle POCO F4 est en cours de test. Les utilisateurs attendent avec impatience le nouvel HyperOS, qui apporte d’importantes améliorations de performance et des améliorations significatives. Tout d’abord, le test du POCO F4 avec la mise à jour HyperOS basée sur Android 14 montre une fois de plus l’engagement de la marque envers l’expérience utilisateur.

Dernière mise à jour de HyperOS pour POCO F4

POCO vise à offrir à ses utilisateurs des performances supérieures et une expérience plus fluide avec cette mise à jour sur le modèle F4, qui utilise le processeur Snapdragon 870. En revanche, les autres modèles de Xiaomi, tels que le Xiaomi 12X, le Xiaomi 10S et le POCO F3, recevront la mise à jour HyperOS basée sur Android 13. Cependant, le POCO F4 innove avec la mise à jour HyperOS basée sur Android 14. Cette mise à jour vise à offrir une expérience révolutionnaire aux utilisateurs qui préfèrent le POCO F4.

La première version interne de HyperOS pour POCO F4 est OS-23.11.8. Cela indique que des mises à jour futures pour le POCO F4 sont en préparation. HyperOS 1.0 commencera à être déployé à partir du deuxième trimestre de 2024. Cette mise à jour vise à apporter d’importantes améliorations de performance et de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs de POCO. Alors que les utilisateurs cherchaient à savoir quand cette mise à jour tant attendue serait disponible, ils ont reçu une surprise inattendue concernant la mise à jour HyperOS basée sur Android 14 pour le POCO F4.

Il est particulièrement remarquable que le POCO F4 équipé du processeur Snapdragon 870 recevra la mise à jour HyperOS basée sur Android 14. Le fait que seul le POCO F4 recevra la mise à jour vers Android 14 parmi les modèles de Xiaomi utilisant ce processeur montre que ce modèle occupe une position spéciale. Les autres modèles recevront leurs dernières mises à jour avec la mise à jour HyperOS basée sur Android 13.

La mise à jour HyperOS basée sur Android 14 pour le POCO F4 démontre une fois de plus le leadership technologique et l’innovation de la marque. Les utilisateurs vivront une expérience plus rapide, plus puissante et plus efficace sur leurs smartphones. Avec cette mise à jour, le POCO F4 semble prêt à établir une nouvelle norme en matière de technologie mobile.

