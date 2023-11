La NASA a lancé un nouveau service de streaming appelé NASA+

La NASA, l’agence spatiale fédérale, lancera plus tard cette année un nouveau service de streaming appelé NASA+. Le service sera gratuit, sans publicité et adapté aux familles, et proposera une couverture en direct d’événements, des séries vidéo originales, des documentaires et des archives de missions. NASA+ vise à transformer la présence numérique de l’agence et raconter de manière plus approfondie les histoires de la façon dont la NASA explore l’inconnu dans les airs et l’espace, inspire par la découverte et innove pour le bénéfice de l’humanité.

Qu’est-ce que NASA+ ?

NASA+ est un nouveau service de streaming qui permettra aux utilisateurs de trouver facilement la collection existante de contenus vidéo originaux de la NASA qui donnent un aperçu de ses missions, ainsi que « quelques » nouvelles séries et diffusions en direct. Le service sera gratuit, sans publicité et adapté aux familles, et sera disponible via l’application NASA sur les appareils mobiles et tablettes iOS et Android, ainsi que sur des lecteurs multimédias en streaming tels que Roku, Apple TV et Fire TV. NASA+ sera également accessible sur le web via le nouveau site bêta de l’agence, qui servira de source d’informations sur les missions et la recherche de l’agence, les données sur le climat, les mises à jour d’Artemis, et plus encore.

Le design du site web NASA+ est très simple, avec une barre de recherche en haut. Lorsque les utilisateurs saisissent certains mots-clés, le contenu pertinent sera complété et recommandé automatiquement. Sur la page des résultats de recherche, les utilisateurs peuvent filtrer les vidéos par type de contenu, nom de série et sujet. Les utilisateurs peuvent également accéder au site web via un navigateur ou via la version 5.0 et supérieure de l’application NASA.

Le service de streaming NASA+ propose plusieurs documentaires, dont Other Worlds, Space Out, First Light, Artemis I: The Documentary, Down to Earth: The Astronaut’s Perspective, et plus encore. En plus du contenu en anglais, le site propose également du contenu en français, du contenu animé pour enfants et des diffusions en direct des prochaines missions de la NASA. Il présente également des expériences spatiales et du contenu lié aux astronautes. De plus, la classification du contenu sur NASA+ est « TV-G ». Le « G » signifie « général », ce qui signifie que le contenu convient à tous les âges. De plus, la qualité vidéo est en HD, ce qui signifie que nous aurons de très bonnes images.

Quels contenus seront disponibles sur NASA+ ?

NASA+ proposera une couverture en direct d’événements, des séries vidéo originales, des documentaires et des archives de missions. Le service permettra aux utilisateurs de trouver facilement la collection existante de contenus vidéo originaux de la NASA qui donnent un aperçu de ses missions, ainsi que « quelques » nouvelles séries et diffusions en direct. NASA n’a pas encore communiqué de détails spécifiques sur ses futurs contenus, mais l’agence gouvernementale est enthousiasmée par cette nouvelle offre.

Comment puis-je accéder à NASA+ ?

NASA+ sera disponible dans l’application NASA (sur iOS et Android), ainsi que sur Apple TV, Fire TV, Roku et d’autres lecteurs multimédias en streaming. Une fois que NASA+ sera officiellement lancé, il sera intégré dans une version améliorée de l’application NASA disponible sur iOS et Android. L’application sera également disponible sur des boîtiers de streaming tels que Apple TV, Roku et Fire TV.

Notre avis

