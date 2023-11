Les scans CT révèlent pourquoi les contrefaçons bon marché des Apple AirPods Pro 2 sonnent si mal

Il va sans dire que les Apple AirPods Pro 2 sont l’une des meilleures paires d’écouteurs sans fil haut de gamme que vous puissiez acheter. Étant donné sa forte demande, le marché regorge de contrefaçons. Et au fil du temps, ces copies contrefaites sont devenues raisonnablement meilleures, du moins en ce qui concerne l’apparence.

En réalité, j’ai même vu des unités contrefaites imitant l’écran de couplage sur les iPhones. Auparavant, c’était l’un des plus grands signes permettant de différencier les vraies offres des faux AirPods Pro 2. Mais simplement parce que les écouteurs contrefaits ont la même apparence et offrent certaines fonctionnalités réelles, cela ne signifie pas qu’ils offriront de meilleures performances.

C’est essentiellement ce que l’équipe de Lumafield a prouvé en mettant les faux AirPods Pro 2 et les vrais sous scanner CT.

Que révèlent les scanners CT des faux et des vrais Apple AirPods Pro 2 ?

Sans surprise, les scanners CT ont révélé que les faux AirPods Pro 2 comportent moins de composants que les vrais. De plus, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, les contrefaçons (les deux du côté gauche de l’image) ont des composants internes moins complexes. Il n’y a qu’un seul microphone électret.

En comparaison, les vrais Apple AirPods Pro 2 utilisent trois MEMs. C’est essentiellement pourquoi la réduction active du bruit (ANC) est bien meilleure sur les vraies unités. De plus, les unités contrefaites ont des threads et des soudures de mauvaise qualité. En revanche, les vraies unités ont des PCB flexibles.

De plus, Apple utilise des batteries différentes dans les écouteurs AirPods Pro 2 et l’étui de charge. Mais les options contrefaites ont une cellule de mauvaise qualité. Fait intéressant, les unités contrefaites contiennent également des poids en métal. Cela donne l’impression que les écouteurs et l’étui de charge sont de haute qualité.

Le plus important, la configuration du driver des faux Apple AirPods Pro 2 est très basique. C’est la raison pour laquelle les performances sonores de ceux-ci ne sont même pas proches des véritables écouteurs. J’ai intégré la vidéo comparative complète ci-dessous, que vous pouvez consulter pour avoir une idée détaillée de la question.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :