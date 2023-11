Google Pixel 8 bat Galaxy S23 Ultra et iPhone 15 dans l’analyse de l’appareil photo de DxOMark

DxOMark, une source réputée pour les acheteurs de smartphones qui souhaitent comparer les modèles phares avant d’acheter, a rendu son verdict sur le Google Pixel 8. Il va sans dire que le téléphone a techniquement de moins bonnes caméras que certains des modèles phares actuels.

Pour illustrer, le Google Pixel 8 ne dispose pas d’un appareil photo téléobjectif. Il n’a qu’un capteur principal de 50 MP standard avec un ultralarge de 12 MP. Mais étonnamment, DxOMark l’a positionné mieux que certains de ses concurrents. Il a obtenu un score global de 148, tandis que l’iPhone 15 a obtenu 145 et le Galaxy S23 Ultra a obtenu 140.

Le Google Pixel 8 se classe à la 9e position dans le classement de DxOMark

Le classement de DxOMark est basé sur des tests de smartphones réalisés selon le même processus rigoureux. Ce processus comprend la prise de près de 1500 images et la capture de dizaines de clips vidéo totalisant plus de deux heures de vidéo. Grâce à ce test, l’équipe compare les smartphones et voit comment chacun se comporte. Et le Google Pixel 8 s’en sort bien.

Le Pixel 8 n’est qu’à 5 points derrière le Pixel 8 Pro, qui se classe à la 4e position dans le classement de DxOMark. Derrière le Pixel 8 se trouve le Google Pixel 7 Pro, qui est à la 10e position. Et l’iPhone 15 se situe à la 14e position, tandis que le Galaxy S23 Ultra est en 21e position sur la liste.

DxOMark note que le Google Pixel 8 a du mal aux niveaux de zoom élevés. Et cela est assez prévisible, car le smartphone ne dispose pas d’un capteur téléobjectif. Il repose sur un zoom numérique lorsque réglé au-delà du niveau de grossissement 1x.

Mais de manière intéressante, le Pixel 8 produit de meilleurs portraits que le Pixel 8 Pro. De plus, le téléphone offre de bonnes performances avec un bon équilibre des blancs et une mise au point rapide. Ces deux éléments permettent au smartphone de fournir une expérience cohérente. Dans l’ensemble, l’analyse de DxOMark montre clairement que le smartphone est un excellent achat pour l’argent dépensé. Vous pouvez en savoir plus sur l’analyse sur ce lien.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :