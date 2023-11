FreeYond célèbre son anniversaire de commerce électronique avec le lancement du FreeYond M6 : un mélange parfait d’innovation et de design

La marque technologique de haut niveau FreeYond est fière d’annoncer le lancement prochain de son smartphone innovant FreeYond M6. Conçu pour répondre aux besoins des élites et des jeunes professionnels, cet appareil de pointe allie fonctionnalités exceptionnelles, technologie avancée et design élégant pour offrir aux utilisateurs une expérience utilisateur inégalée. Le smartphone FreeYond M6 sera lancé lors de la célébration de l’anniversaire du commerce électronique de la marque qui débutera le 11 novembre et sera accompagné d’offres promotionnelles intéressantes. La période de promotion s’étend du 11 novembre au 17 novembre PST.

Cette promotion comprend également les avantages supplémentaires suivants :

Les 100 premières commandes recevront gratuitement des écouteurs TWS FreeYond Pods 1 ;

Utilisez le code exclusif : FYM615 (15 $ de réduction sur les 2 premières heures) pour seulement 98,99 $. Le prix après deux heures est de 113,99 $;

Ajoutez au panier à l’avance, définissez des rappels et profitez de réductions plus importantes !

FreeYond M6 : Le mélange parfait entre innovation et performance

Le smartphone FreeYond M6 se distingue par son design élégant influencé par la spirale dorée, son écran visuellement attrayant, sa grande capacité de stockage et ses impressionnantes capacités de caméra arrière.

Apparence et design

FreeYond M6 a un look et un design époustouflants. Inspiré de la séquence de Fibonacci et des charmantes spirales dorées trouvées dans la nature, son design respire l’élégance et l’harmonie. Disponible en trois couleurs accrocheuses : noir, bleu et vert. Mesurant 168,5 mm de haut, 76,6 mm de large, seulement 8,45 mm d’épaisseur et pesant seulement 199 grammes, il allie parfaitement grand écran et portabilité.

Affichage vif

L’appareil dispose d’un écran de 6,78 pouces avec une résolution de 2460 x 1080, garantissant des visuels clairs et éclatants. Ce qui le distingue est son taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, qui offre une expérience fluide et immersive pour les jeux, le streaming vidéo et bien plus encore. Grâce à la technologie d’affichage IPS, la luminosité moyenne est de 550 nits, le rapport d’écran est de 21:9, offrant une excellente clarté visuelle et la densité de pixels est de 395 PPI.

Mémoire et espace de stockage suffisants :

Avec 256 Go de stockage interne et 16 Go de RAM spacieux (8 Go + 8 Go de RAM d’extension), vous disposerez de suffisamment d’espace pour tous vos fichiers, applications et médias. De plus, l’appareil prend en charge l’extension de mémoire jusqu’à 2 To via une carte Micro SD. Ce smartphone vous permet véritablement d’emporter votre monde avec vous.

Des performances puissantes

Le FreeYond M6 est alimenté par un processeur octa-core avec une fréquence maximale de 2,0 GHz. Que vous naviguiez sur le Web, discutiez ou regardiez des vidéos, le M6 offre des performances ultra-rapides. De plus, il peut parfaitement exécuter des jeux 3D à grande échelle, offrant aux utilisateurs une excellente expérience de jeu.

L’excellence de l’appareil photo

Le FREEYOND M6 excelle en matière d’appareils photo. Il est équipé d’une caméra principale arrière AI 50MP avec un objectif 5P et une ouverture f1.8. Combinée à la technologie de regroupement de pixels quatre en un, à la double mise au point automatique Super PD et à la double technologie de synthèse HDR, la caméra peut obtenir des images de haute qualité comparables aux caméras professionnelles. La caméra macro 2MP avec objectif 3P et champ de vision de 85° est parfaite pour les gros plans, tandis que la caméra à détection de profondeur 2MP vous aide à obtenir de magnifiques effets bokeh. La caméra selfie frontale de 8 MP prend en charge le déverrouillage par reconnaissance faciale et l’enregistrement vidéo haute définition 720P, rendant vos selfies et appels vidéo clairement visibles.

FreeYond M6 est un smartphone polyvalent qui, outre les arguments de vente importants ci-dessus, est doté d’une prise en charge mondiale 4G, d’une technologie NFC pratique et du dernier système d’exploitation Android 13 pour une expérience utilisateur transparente. L’ensemble comprend des accessoires essentiels, notamment un téléphone, un adaptateur secteur, un câble de type C, un éjecteur de carte SIM et un étui de protection, ce qui en fait le compagnon idéal pour une variété de besoins en matière de style de vie.

De plus, lors de cette célébration de l’anniversaire de la marque e-commerce, FreeYond lancera également d’autres produits phares, notamment le smartphone FreeYond M5 5G et la tablette FreeYond A5.

Points de vente du smartphone FreeYond M5 5G :

Si vous recherchez un smartphone 5G axé sur les performances, une longue durée de vie de la batterie et d’excellentes capacités de photographie, le smartphone FreeYond M5 5G est un choix idéal. Son écran à taux de rafraîchissement élevé, son processeur puissant, sa durée de vie prolongée de la batterie et sa connectivité 5G vous offriront une expérience mobile exceptionnelle.

Connectivité 5G et performances robustes du chipset :

Capacité 5G : Le smartphone M5 5G prend en charge la connectivité 5G, offrant des vitesses Internet plus rapides et une expérience en ligne plus fluide.

Processeur puissant

Équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 6020 et d’une mémoire de grande capacité pour garantir des performances élevées.

Bloc-notes FreeYond A5 – Principaux points de vente :

Performances puissantes

Équipé de la puce Spreadtrum T616 hautes performances, il garantit un multitâche et un fonctionnement fluide des applications, ce qui le rend parfait pour la productivité et le divertissement.

Grande mémoire et stockage

Doté de 16 Go de RAM (* 8 Go + 8 Go de RAM étendue) et de 256 Go de stockage EMMC, il permet un multitâche efficace et offre un espace abondant pour stocker des fichiers et des médias volumineux.

Affichage haute résolution

L’écran LCD FHD+ de 11 pouces offre des visuels clairs et éclatants, améliorant votre expérience visuelle et de jeu.

Caméras de haute qualité

Avec une caméra frontale de 5 mégapixels et une caméra arrière de 13 mégapixels, vous pouvez profiter d’appels vidéo de haute qualité et capturer des photos et des vidéos impressionnantes.

Charge rapide et portabilité

Le chargement de type C avec protocole PD garantit une recharge rapide, et sa conception fine et légère le rend très portable pour une utilisation en déplacement.

FreeYond A5 Pad combine des performances robustes, un stockage suffisant, un affichage haute résolution, des caméras de qualité et une portabilité pour offrir aux utilisateurs une expérience complète et polyvalente.

Profil de l’entreprise

FreeYond est une entreprise technologique mondiale axée sur les appareils mobiles centrés sur l’utilisateur, fournissant des smartphones et des accessoires de haute qualité dans le monde entier. Grâce à la technologie Technology 4.0, FreeYond redéfinit les smartphones et les appareils portables, offrant une expérience de vie intelligente plus pratique aux consommateurs du monde entier. Engagés à permettre aux consommateurs du monde entier de profiter de la technologie intelligente, à commencer par les smartphones, nous avons redéfini l’électronique grand public. Grâce à une technologie innovante, d’excellentes performances et une excellente expérience utilisateur, FreeYond a gagné la confiance et les éloges de nombreux utilisateurs sur le marché des smartphones.

Pour plus d’informations sur le smartphone FreeYond M6 et d’autres produits FreeYond, veuillez visiter la boutique officielle FreeYond sur Aliexpress.