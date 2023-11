Xiaomi HyperOS ne sera pas disponible pour les dispositifs avec les bootloaders déverrouillés

Si vous l’avez manqué, Xiaomi a lancé la série Xiaomi 14 en Chine le mois dernier. Avec ce lancement, la marque a introduit HyperOS. Il s’agit de la nouvelle interface Android pour les smartphones Xiaomi. Récemment, nous avons également appris que la nouvelle interface utilisateur sera bientôt disponible à l’échelle mondiale.

Les premiers appareils mondiaux à recevoir la mise à jour sont :

La série Xiaomi 13 et 13T

La série Xiaomi 12T

Le Xiaomi 11T

Le Xiaomi Pad 6

Mais Xiaomi a confirmé que les appareils mondiaux avec un bootloader déverrouillé ne recevront pas la mise à jour HyperOS. Et ce qui est encore plus intéressant, c’est que la marque restreint les utilisateurs de Xiaomi 14 pour déverrouiller le bootloader.

Pourquoi Xiaomi est-il contre le déverrouillage du bootloader ?

Xiaomi a fait quelques déclarations sur pourquoi il n’autorise pas les utilisateurs à déverrouiller les bootloaders, en particulier pour les appareils avec HyperOS. Xiaomi affirme que c’est « pour protéger la sécurité de l’appareil, éviter les fuites de données et fournir aux utilisateurs une expérience utilisateur plus sûre et plus stable ».

Xiaomi a également déclaré qu’il autoriserait le déverrouillage du bootloader sur un appareil avec HyperOS à une condition. L’utilisateur devrait demander une autorisation spéciale via le forum de la communauté Xiaomi.

Maintenant, ce n’est pas quelque chose de nouveau avec les appareils Xiaomi. Les appareils MIUI, qui sont tous les téléphones Xiaomi actuels avec HyperOS, avaient le déverrouillage du bootloader désactivé. Les utilisateurs devraient demander une autorisation spéciale pour déverrouiller leurs téléphones. Ce processus comporte de nombreuses autres restrictions également. Par exemple, les utilisateurs devraient attendre un certain laps de temps après avoir fait la demande.

Mais pour les appareils MIUI, vous pouvez demander l’autorisation de déverrouillage du bootloader via votre compte Xiaomi. En ce qui concerne les appareils HyperOS, les déclarations de Xiaomi indiquent clairement que vous devez passer par des étapes supplémentaires.

Les restrictions HyperOS en Chine sont encore plus strictes

Si vous pensez qu’obtenir une autorisation via le forum de la communauté Xiaomi est déjà contraignant, Xiaomi impose même des exigences plus strictes en Chine. Les utilisateurs chinois des appareils HyperOS devront atteindre le « niveau cinq » sur le forum de la communauté pour déverrouiller leur bootloader. Les utilisateurs doivent également faire face à une restriction liée au temps.

Cela signifie que les utilisateurs en Chine devront peut-être faire appel plusieurs fois pour maintenir le bootloader déverrouillé sur leurs appareils. De plus, il y a une limite sur le nombre d’appareils HyperOS qu’un utilisateur peut déverrouiller. La limite est de trois appareils par an.

Mais Xiaomi appliquera-t-il ces restrictions aux utilisateurs mondiaux ? La réponse est non. La marque a confirmé que les restrictions mentionnées ci-dessus s’appliquent uniquement en Chine. Et la marque a déclaré qu’elle fera une annonce sur le forum de son entreprise concernant les appareils HyperOS mondiaux. Ce message offrira plus de détails.

Cette approche restrictive pour HyperOS diffère des autres marques de smartphones. Par exemple, OnePlus et Google Pixel permettent aux utilisateurs de déverrouiller leur bootloader via les paramètres du téléphone. Il n’y a pas de système de demande, et les utilisateurs n’ont pas besoin d’attendre un certain laps de temps pour déverrouiller le bootloader de leur téléphone.

Que se passe-t-il pour les appareils MIUI 14 éligibles avec le bootloader déverrouillé ?

Comme mentionné précédemment, Xiaomi est également contre l’offre de la mise à jour aux appareils déjà déverrouillés. Xiaomi déclare : « Les utilisateurs ne recevront plus aucune mise à jour Xiaomi HyperOS s’ils laissent leurs appareils dans un état déverrouillé. » Mais Xiaomi a déclaré que les utilisateurs peuvent recevoir la mise à jour s’ils verrouillent à nouveau le bootloader.

Cette règle s’applique à tous les appareils Xiaomi en dehors de la Chine. Donc, si vous avez un appareil éligible avec un bootloader déverrouillé, vous devriez le verrouiller à nouveau. Sinon, vous ne recevrez pas la mise à jour HyperOS.

Pour ceux qui se demandent, vous pouvez verrouiller le bootloader via l’application Mi Flash Pro. Le processus prend environ 5 minutes et l’outil a une interface facile à utiliser. Mais notez que verrouiller le bootloader effacera les données du téléphone. Veillez donc à sauvegarder les fichiers importants.



