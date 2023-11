Le verrou de démarrage de Xiaomi sera désormais déverrouillé d’une nouvelle manière

Xiaomi, une grande entreprise de téléphonie en Chine, a une politique spéciale pour déverrouiller les chargeurs d’amorçage sur leurs téléphones. Cette politique s’applique uniquement aux téléphones vendus en Chine. Cette politique impose certaines restrictions sur le processus de déverrouillage du chargeur d’amorçage, une étape cruciale pour les utilisateurs avancés qui souhaitent personnaliser et modifier leurs appareils. Dans cet article, nous explorerons les détails de la politique de déverrouillage du chargeur d’amorçage de Xiaomi et ses implications.

Politique de déverrouillage du chargeur d’amorçage de Xiaomi

La politique de déverrouillage du chargeur d’amorçage de Xiaomi, récemment révélée, présente plusieurs caractéristiques notables spécifiques aux appareils vendus en Chine.

Limité aux appareils exclusifs pour la Chine

Les appareils Xiaomi et Redmi vendus exclusivement en Chine sont soumis à cette politique. Les versions mondiales des appareils Xiaomi, Redmi et POCO restent inchangées et continuent d’offrir le processus de déverrouillage traditionnel du chargeur d’amorçage.

Exigence de compte développeur de niveau 5

Pour déverrouiller le chargeur d’amorçage d’un appareil Xiaomi exclusif à la Chine, les utilisateurs doivent avoir un compte développeur de niveau 5 sur la plateforme communautaire officielle de Xiaomi. Cela ajoute une couche supplémentaire de vérification et de contrôle d’accès.

Il y a quelques étapes que vous devez suivre pour passer votre compte Xiaomi au niveau de compte développeur 5. Si vous suivez ces étapes, vous pouvez déverrouiller le chargeur d’amorçage gratuitement. Tout d’abord, vous devez vous inscrire sur l’application Xiaomi Community.

Vous devez être citoyen chinois.

Vous devez utiliser HyperOS China ROM et signaler au moins 1 bug par jour.

Vous devez faire au moins une suggestion pour HyperOS China Stable ROM chaque mois.

Vous devez être un utilisateur actif de la Communauté Xiaomi et commenter et aimer constamment.

Votre niveau augmentera à mesure que vous publierez des articles.

Déverrouillage du chargeur d’amorçage basé sur les permissions

Après avoir obtenu un compte développeur de niveau 5, les utilisateurs peuvent demander les permissions nécessaires pour déverrouiller le chargeur d’amorçage. Une fois accordé, les utilisateurs peuvent déverrouiller le chargeur d’amorçage dans un délai de 3 jours.

Limité à 3 appareils par an

Une restriction importante est que chaque compte développeur de niveau 5 est autorisé à déverrouiller le chargeur d’amorçage de seulement trois appareils par an. Cette limitation garantit que le processus reste contrôlé.

Pas de mises à jour OTA HyperOS si le chargeur d’amorçage est déverrouillé

Une conséquence importante du déverrouillage du chargeur d’amorçage est que les utilisateurs ne recevront plus les mises à jour HyperOS. Cela signifie que les utilisateurs peuvent manquer les mises à jour et améliorations système officielles. Si vous verrouillez à nouveau votre chargeur d’amorçage, votre téléphone continuera de recevoir les mises à jour OTA HyperOS.

Nous pensons que si vous utilisez une ROM bêta, vous devriez pouvoir obtenir les mises à jour OTA de la ROM bêta HyperOS. Donc, le problème de ne pas recevoir la mise à jour OTA peut ne s’appliquer qu’à la ROM stable.

Surveillance gouvernementale et sécurité

La politique de déverrouillage du chargeur d’amorçage unique de Xiaomi est principalement attribuée aux intérêts du gouvernement chinois en matière de renforcement de la surveillance et de la sécurité. En mettant en place ces restrictions, il devient plus difficile pour les utilisateurs de contourner les systèmes de suivi et de s’engager dans des activités clandestines. De plus, il a été noté que l’obtention d’un compte développeur Xiaomi de niveau 5 nécessite d’être un citoyen chinois, ce qui facilite davantage le suivi des appareils.

Il est essentiel de souligner que ces restrictions et les raisons qui les motivent sont propres à la Chine, et les appareils mondiaux de Xiaomi ne sont pas affectés par cette politique. Les utilisateurs des appareils Xiaomi, Redmi et POCO dans d’autres régions peuvent continuer à déverrouiller leurs chargeurs d’amorçage en utilisant la méthode conventionnelle sans ces contraintes.

Notre avis

La politique de déverrouillage du chargeur d’amorçage de Xiaomi pour les appareils vendus exclusivement en Chine reflète la conformité de l’entreprise aux réglementations gouvernementales chinoises visant à améliorer la sécurité et la surveillance. Bien que ces restrictions puissent sembler contraignantes pour les utilisateurs avancés, il est crucial de se souvenir que cette politique est spécifique à la région et n’affecte pas la base d’utilisateurs mondiale de Xiaomi. Si vous avez un appareil Xiaomi et que vous n’êtes pas en Chine, vous pouvez toujours déverrouiller le chargeur d’amorçage. Cela permet la flexibilité et la personnalisation.

Source : Weibo