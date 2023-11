Nintendo nie que la Switch 2 adoptera un design à double écran

Des rapports récents suggèrent que Nintendo a breveté un design pour un appareil à double écran qui peut être divisé en deux, similaire à une version plus moderne de la 3DS. Cependant, Nintendo a démenti ces rumeurs et affirmé qu’elle n’avait pas divulgué les paramètres spécifiques de la console de jeu à Activision Blizzard. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a nié que la console de jeu Nintendo Switch 2 adoptera un design à double écran. Il a déclaré que le brevet pour » un appareil interactif avec un design multi-écrans » récemment déposé par Nintendo » pourrait ne pas s’appliquer à de futurs appareils. «

Nintendo brevète un appareil de jeu à double écran

Selon des rapports récents, Nintendo a déposé un brevet pour un appareil avec deux écrans qui peut être divisé en deux, similaire à une version plus moderne de la 3DS. Le brevet montre un appareil pouvant être utilisé dans diverses configurations. Cela inclut un appareil à un seul écran, un appareil à double écran et un appareil avec des écrans pouvant être divisé en deux et utilisés séparément. Le brevet montre également un appareil avec des contrôleurs détachables, similaire à la Nintendo Switch actuelle.

Nintendo a nié que la Switch 2 utiliserait un design à double écran. Une poursuite de la FTC entre Microsoft et Activision Blizzard a révélé des informations concernant la Switch 2. Il révèle qu’Activision a été informée l’année dernière que la Nintendo Switch 2 aurait des performances similaires à celle de la PS4. Cependant, Nintendo affirme n’avoir divulgué aucun détail spécifique sur la Switch 2 à Activision ou à une autre société.

Notre avis

Nintendo a breveté un design pour un appareil à double écran qui peut être divisé en deux. Cependant, Nintendo a démenti ces rumeurs selon lesquelles ce brevet est destiné à la Switch 2. La société affirme qu’elle « n’a pas divulgué les paramètres spécifiques de la console de jeu à Activision Blizzard. » Activision a été informée sur la Switch 2 de Nintendo l’année dernière. Cependant, Nintendo n’a divulgué aucun détail spécifique sur le design de la console. Pour l’instant, il n’est pas clair à quoi ressemblera la Switch 2 ni quelles fonctionnalités elle aura.