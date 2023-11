Microsoft améliore l’expérience de recherche sur Windows 11

Microsoft a récemment apporté des améliorations à l’expérience de recherche sur Windows 11. Ce changement vise à aider les utilisateurs à trouver plus rapidement des documents liés au travail. La société a publié un communiqué de presse indiquant qu’elle améliorait le moteur de recherche Microsoft Search. Les utilisateurs ressentiront ces améliorations lors de l’utilisation de produits tels que Workplace Search, les systèmes Windows, la barre d’adresse Edge et les connecteurs Graph.

Dans cette amélioration, Microsoft a apporté de nombreuses améliorations pratiques au moteur de recherche Microsoft Search. Cela inclut la recherche de fichiers, de dossiers et de contenu de documents liés au travail sur les systèmes Windows.

Les utilisateurs de Microsoft Windows 11 n’ont qu’à ouvrir la barre de recherche et saisir le nom du document. Une liste de filtres apparaîtra. Les utilisateurs peuvent cliquer sur « Travail » et tout le contenu des documents liés au travail sera automatiquement dévoilé.

Microsoft propose également un conseil de recherche. Entrez « Travail » dans la zone de recherche ou sélectionnez le LOGO de la valise pour rechercher du contenu de documents liés au travail.

Si vous souhaitez rechercher plus de contenu lié, vous pouvez sélectionner des catégories de bulles connexes pour maximiser les chances de trouver le fichier correct.

Recherche Windows dans la barre des tâches

Windows 11 dispose désormais d’une boîte de recherche dans la barre des tâches qui permet aux utilisateurs de trouver facilement ce qu’ils recherchent. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les documents liés au travail, car les utilisateurs peuvent rapidement rechercher des fichiers enregistrés sur Windows, OneDrive, SharePoint et Internet.

Pour accéder à cette fonctionnalité, les utilisateurs n’ont qu’à cliquer sur la boîte de recherche dans la barre des tâches et saisir leur requête de recherche. Les résultats de la recherche apparaîtront dans un menu déroulant et les utilisateurs pourront cliquer sur le fichier dont ils ont besoin pour l’ouvrir.

Personnalisation de la recherche dans la barre des tâches

Microsoft a également ajouté la possibilité de personnaliser l’expérience de recherche dans la barre des tâches. Les utilisateurs peuvent accéder à ces paramètres en cliquant avec le bouton droit sur la barre des tâches et en sélectionnant Paramètres de la barre des tâches, ou en recherchant dans l’application Paramètres sous Personnalisation > Barre des tâches.

Les utilisateurs peuvent choisir d’afficher ou de masquer la boîte de recherche dans la barre des tâches, et ils peuvent également choisir de rechercher sur le Web ou uniquement sur leur appareil lors de l’utilisation de la boîte de recherche.

Portail d’administration Recherche et Intelligence

Microsoft a également déployé une nouvelle page d’accueil pour le portail d’administration Recherche et Intelligence, qui est le lieu central pour apprendre et administrer les fonctionnalités de recherche Microsoft pour une organisation. La nouvelle page d’accueil offre un point d’entrée unique pour accéder à une gamme de fonctionnalités et de fonctions de recherche Microsoft, telles que les connecteurs Graph, les commentaires des utilisateurs, le contenu éducatif sur la recherche Microsoft, etc.

La nouvelle page d’accueil aide également les utilisateurs à découvrir de nouvelles façons d’améliorer leur expérience de recherche et de surveiller l’état des fonctionnalités. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les administrateurs informatiques qui doivent gérer les capacités de recherche de leur organisation.

Narrateur et sous-titres en direct

Microsoft a également apporté des améliorations au Narrateur et aux sous-titres en direct, ce qui peut bénéficier aux utilisateurs sourds ou malentendants. Narrateur est une application de lecture à voix haute intégrée à Windows qui peut lire du texte et décrire les événements à l’écran. Microsoft a amélioré l’utilisabilité de Narrateur dans quelques applications Windows, telles qu’Outlook et Excel, ajouté des voix naturelles dans différentes langues et corrigé de nombreux bugs liés à Narrateur.

D’autre part, les sous-titres en direct fournissent une transcription automatique de l’audio, ce qui peut aider les utilisateurs à mieux comprendre le contenu audio. La dernière mise à jour inclut la prise en charge de plusieurs langues et des modifications de certains éléments de menu.

Notre avis

Notre avis, Microsoft a apporté plusieurs améliorations à l’expérience de recherche sur Windows 11 pour aider les utilisateurs à trouver plus rapidement des documents liés au travail. Ces améliorations incluent la boîte de recherche dans la barre des tâches, les paramètres de recherche personnalisables, le portail d’administration Recherche et Intelligence, ainsi que les améliorations apportées au Narrateur et aux sous-titres en direct. Ces fonctionnalités peuvent bénéficier aux utilisateurs en simplifiant la recherche et l’accès aux documents liés au travail, ainsi qu’en améliorant l’accessibilité pour les utilisateurs sourds ou malentendants.