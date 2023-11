Support à long terme : Microsoft prolonge les mises à jour du firmware pour plusieurs PC Surface

Microsoft étend son support aux PC Surface. La société donne la priorité aux appareils expédiés le 1er janvier 2021 ou après cette date. Dans une récente mise à jour de sa politique de support, le géant de la technologie s’engage désormais à fournir un minimum de six ans de mises à jour de drivers et de micrologiciels pour ces appareils. Ce changement est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Surface du monde entier. En effet, il prolonge la durée de vie de leur hardware et garantit l’accès aux dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité. Auparavant, Microsoft s’était fixé un minimum de quatre ans pour les mises à jour de drivers et de micrologiciels à partir de la sortie initiale de ces appareils.

Les appareils Microsoft Surface éligibles pour une mise à jour de six ans

Cette mise à jour de la politique étend le support à une variété de modèles Surface. La liste couvre un large éventail d’appareils, notamment le Surface Pro 7 Plus, le Surface Laptop 4, le Surface Pro 8, le Surface Laptop Studio, le Surface Go 3, le Surface Pro X Wi-Fi, le Surface Laptop SE, le Surface Laptop Go 2, le Surface Laptop 5, le Surface Pro 9, le Surface Studio 2 Plus, le Surface Go 4, le Surface Laptop Go 3 et le Surface Laptop Studio 2.

En revanche, Google a récemment décidé de fournir des mises à jour automatiques pendant 10 ans aux Chromebooks sortis en 2021 ou après. En comparaison, l’extension de la prise en charge des PC Surface de Microsoft de deux ans est encore en retard par rapport à Google. Cependant, il s’agit d’un pas important vers la prolongation de la durée de vie de ses produits. Les mises à jour continues des drivers et du firmware garantissent des performances optimales de l’appareil, une compatibilité avec les logiciels les plus récents et une expérience utilisateur améliorée.

Les appareils Microsoft Surface rejoignent la tendance de réduction des déchets électroniques

Microsoft a pris cette décision dans le cadre de la tendance croissante des sociétés technologiques à étendre leur support aux produits matériels afin de réduire les déchets électroniques et de rendre les appareils plus durables. Cette extension de la durée de vie de ces appareils Surface en fournissant des mises à jour pendant six ans est un effort louable pour maintenir les produits viables et sécurisés pendant une période plus longue. Cela s’inscrit dans le cadre d’initiatives plus larges de l’industrie visant à promouvoir la durabilité en réduisant la fréquence du remplacement du hardware, ce qui profite finalement aux consommateurs et à l’environnement.

Cette mise à jour de la politique est un signe encourageant pour les utilisateurs de Surface qui peuvent désormais être assurés que leurs appareils recevront des mises à jour pendant une période prolongée. C’est un pas vers une approche plus durable de la technologie qui valorise la longévité et continue d’offrir de la valeur aux clients. Bien qu’elle ne soit pas aussi généreuse que l’engagement de Google à fournir des mises à jour pendant 10 ans pour les Chromebooks, elle témoigne de l’engagement de Microsoft à améliorer l’expérience utilisateur et à garantir que leurs appareils Surface restent pertinents et fiables pendant de nombreuses années à venir.