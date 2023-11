watchOS 10.1.1 résout les problèmes de décharge de batterie sur l’Apple Watch

Apple s’attaque enfin au bug de décharge de la batterie de l’Apple Watch avec la mise à jour watchOS 10.1.1. Bien que cette mise à jour incrémentielle vise principalement à résoudre les problèmes d’autonomie de la batterie, elle corrige également d’autres bugs importants sur watchOS. Continuez votre lecture pour en savoir plus sur la mise à jour watchOS 10.1.1.

Apple propose le nouveau logiciel pour la montre avec le numéro de version 21S71 et une taille de téléchargement d’environ 140 Mo sur l’Apple Watch Series 7. Comme il s’agit d’une petite mise à niveau, vous pouvez l’installer rapidement sur votre montre.

En plus de la mise à jour watchOS 10.1.1, Apple a également proposé iOS 17.1.1 pour l’iPhone avec deux correctifs, notamment un correctif du widget météo de l’écran de verrouillage et un correctif de chargement sans fil.

En ce qui concerne les changements disponibles dans watchOS 10.1.1, les notes de mise à jour confirment que la mise à jour apporte d’importants correctifs de bugs et résout un problème pouvant entraîner une décharge plus rapide de la batterie pour certains utilisateurs.

En plus de ces changements, vous pouvez toujours accéder aux fonctionnalités disponibles dans la récente version watchOS 10.1. Vous pouvez utiliser NameDrop pour partager des contacts avec votre Apple Watch, DoubleTap sur votre Watch Series 9, My Card et d’autres fonctionnalités.

Mise à jour watchOS 10.1.1

Si votre iPhone ou votre iPad est équipé de la dernière version d’iOS 17.1.1, vous pouvez facilement installer watchOS 10.1.1 sur votre montre.

Ouvrez l’application Apple Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Général > Mise à jour logicielle. Sélectionnez l’option Télécharger et installer pour la nouvelle mise à jour. C’est tout.

Assurez-vous que votre Apple Watch est chargée à au moins 50% et connectée à un réseau WiFi. Après avoir installé le profil bêta, ouvrez l’application Apple Watch sur votre téléphone, allez dans Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer, puis installez le nouveau logiciel.

Ensuite, watchOS 10.1.1 se téléchargera et se transférera sur votre Apple Watch. Après l’achèvement du processus d’installation, votre montre redémarrera. Une fois tout cela terminé, vous pouvez commencer à utiliser votre Apple Watch.

