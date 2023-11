Comment Google soutient les petites entreprises locales

Google a introduit de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience d’achat tant pour les commerçants que pour les clients. Ces mises à jour visent à rationaliser la gestion des images de produits et à offrir plus d’informations sur les entreprises.

Google introduit l’étiquette « Petite entreprise »

À partir des États-Unis, les commerçants de Google peuvent désormais se déclarer « petites entreprises ». Cette étiquette facilite l’identification des stores de style familial local pour les acheteurs. Lorsque les utilisateurs recherchent des produits de ces commerçants, ils remarqueront une étiquette « petite entreprise » dans les résultats. Sur Google Maps, ces stores seront clairement marqués comme étant des petites entreprises.

Pour aider à maintenir la crédibilité de cet attribut, Google l’appliquera automatiquement à certaines annonces en fonction de facteurs tels que le trafic Web, le nombre de stores et la gamme de produits proposés. Les commerçants conservent la possibilité de supprimer ces attributs en ajustant leurs paramètres dans le Centre de produits ou le Profil professionnel.

Le panneau de connaissances de Google Search, fournissant des détails sur l’emplacement et la taille de la main-d’œuvre d’une entreprise, s’étend pour offrir plus d’informations liées aux achats. Cela comprend des fonctionnalités telles que les test, les politiques d’expédition et de retour, les coordonnées du service client et les offres promotionnelles. De plus, il y aura un instantané des informations commerciales déjà partagées dans les comptes du Centre de produits.

Disponibilité et date de sortie de l’étiquette « Petite entreprise » de Google

Ces améliorations seront déployées ce mois-ci pour les commerçants aux États-Unis, au Royaume-Unis, en France, en Allemagne, en Italie, en France, en Inde et au Brésil. Initialement, la section des offres du panneau de connaissances ne sera visible que par les utilisateurs d’ordinateurs de bureau aux États-Unis.

Product Studio : Une fonctionnalité facile d’amélioration des images de produits par Google

Google a également dévoilé Product Studio, un puissant outil basé sur l’IA conçu pour aider les commerçants de Shopping à améliorer leurs images de produits. Avec Product Studio, les commerçants peuvent rapidement ajuster les images en supprimant les arrière-plans ou en améliorant les images de basse résolution. De plus, les utilisateurs peuvent créer de nouveaux arrière-plans en utilisant des invites de texte vers image pour personnaliser les images de produits pour des campagnes saisonnières. Cet outil est lancé aujourd’hui pour tous les utilisateurs de Merchant Center Next aux États-Unis et sera disponible via l’application Google & YouTube sur Shopify. Pour utiliser cet outil, vous pouvez cliquer sur ce lien et suivre les étapes faciles sur la page de blog de Google.