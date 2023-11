Edifier Zero X TWS lance avec un design axé sur le confort

Edifier a lancé une toute nouvelle paire d’écouteurs sans fil en Chine, les Edifier Zero X. Vendus au prix de CNY199, soit environ 27 $ US, les écouteurs semblent être une bonne alternative aux Apple AirPods de génération 3.

Tout comme les derniers AirPods non-Pro d’Apple, le Zero X présente un design semi-intra-auriculaire. Bien que ce design n’offre aucune isolation passive du bruit, il est certainement un bon choix pour ceux qui trouvent les écouteurs intra-auriculaires inconfortables. En réalité, Edifier mise beaucoup sur le confort pour les nouveaux écouteurs.

Caractéristiques clés de l’Edifier Zero X

Comme mentionné précédemment, l’Edifier Zero X mise beaucoup sur le confort. Ces écouteurs ont une demi-auriculaire et chaque écouteur pèse seulement 3,5 grammes. Même la zone du driver des écouteurs a une forme ergonomique, ce qui devrait offrir un confort tout au long de la journée.

Et la meilleure partie est que le Zero X offre une excellente autonomie de batterie. Les écouteurs peuvent durer 7 heures avec une batterie pleine. Avec l’étui de charge, vous pouvez obtenir jusqu’à 28 heures d’autonomie, ce qui place facilement les écouteurs parmi les options haut de gamme sur le marché.

En ce qui concerne le son, l’Edifier Zero X dispose de drivers à membrane en PET de 13 mm. Ils offrent un son équilibré et riche en détails. Edifier a amélioré la sortie audio en intégrant une structure de guide d’ondes sonores inversées. Cette structure améliore les détails des basses et peut également réduire le niveau de distorsion.

En termes de connectivité, les écouteurs sans fil Zero X sont équipés du Bluetooth 5.3. C’est la norme Bluetooth leader pour les solutions audio sans fil. Vous pouvez donc vous attendre à une lecture audio fluide et raisonnablement basse latence.

L’Edifier Zero X dispose d’un certain nombre de fonctionnalités pratiques. Par exemple, il possède des commandes tactiles intuitives. De plus, les écouteurs sont dotés d’une certification IP54, ce qui en réalité un choix parfait pour les activités en extérieur.