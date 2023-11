vivo Y27s fait ses débuts avec une batterie de 5000mAh, un appareil photo principal de 50MP, et bien plus encore.

vivo a lancé un tout nouveau dispositif, le vivo Y27s. Il rejoindra les smartphones de la série Y, qui sont généralement des appareils de milieu de gamme qui visent à offrir une offre globale élevée.

Tout comme certains des autres appareils récents de la série Y, le vivo Y27s est doté de caractéristiques de milieu de gamme. Et bien que l’appareil ressemble beaucoup au Y27 5G, il présente quelques différences clés.

Principales caractéristiques du vivo Y27s

À l’avant, le vivo Y27s dispose d’un écran IPS de 6,64 pouces. Il offre une résolution FHD+, ce qui devrait offrir des images nettes et détaillées. Bien que l’écran soit similaire au Y27 5G en termes de résolution et de taille, l’écran du Y27s prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De plus, il est doté d’une découpe en trou punch au lieu d’une encoche en forme de goutte d’eau.

Dans la découpe en trou punch, le vivo Y27s abrite un appareil photo frontal de 8 MP. Comme l’écran n’est pas OLED, l’appareil est équipé d’un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté plutôt que d’un capteur intégré à l’écran. Le capteur du Y27s est intégré à son bouton d’alimentation.

Sous le capot, le vivo Y27s est doté d’une puce Snapdragon 680. Il s’agit d’une puce de milieu de gamme populaire qui offre de bonnes performances globales. vivo l’a associé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne. Il est possible d’étendre le stockage davantage avec le slot dédié pour carte microSD.

À l’arrière, le vivo Y27s est équipé d’un appareil photo de 50 MP avec un capteur de profondeur de 2 MP, ce qui correspond à la configuration de l’appareil photo du Y27 5G et du Y27 normal. Mais contrairement aux deux autres appareils, le nouveau smartphone de la série Y est doté d’une certification IP54. Cela rend le smartphone plus capable de résister à des conditions difficiles.

De plus, le Y27s fonctionne sous Funtouch OS, qui est basé sur Android 13. En termes de batterie, l’appareil est équipé d’une batterie de 5000 mAh pouvant être chargée à 44 watts. Le smartphone est disponible en vert jardin et en noir bourgogne. En ce qui concerne le prix, le mode de base avec 128 Go de stockage est d’environ 153 $US, tandis que la version avec 256 Go est répertoriée à environ 179 $US.