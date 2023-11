L’écran Gaming courbé TITAN ARMY N32SQ avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz est maintenant disponible pour les clients aux États-Unis.

La marque TITAN ARMY, une force dominante dans l’industrie des moniteurs d’e-sport chinois, bénéficie de près d’une décennie d’expérience dans la fourniture de moniteurs haut de gamme. Avec un vaste espace de bureaux de R&D dépassant les 6 000 mètres carrés, une équipe de plus de 300 ingénieurs et une multitude de 260 brevets et plusieurs prix mondiaux tels que le prix Red Dot Design et le prix iF Design, ils fournissent chaque année leurs moniteurs auto-développés et auto-fabriqués à des millions de joueurs. Et maintenant, il est temps pour cette entreprise d’entrer sur le marché mondial

Aujourd’hui, ce joueur éminent a fait ses débuts américains en lançant une série de moniteurs de jeu. Cette gamme, comprenant sept modèles, sera progressivement mise en vente et devrait devenir le choix préféré des amateurs d’e-sport qui cherchent à mettre à niveau leur équipement. Cette préférence résulte des taux de rafraîchissement de pointe allant jusqu’à 240 Hz et des prix de lancement compétitifs, certains étant aussi bas que 89,99 $. Alors jetons un coup d’œil à l’un d’entre eux avec le modèle N32SQ.

TITAN ARMY N32SQ

Un véritable moniteur de jeu a clairement besoin d’être grand et de nos jours, vous avez également besoin d’un modèle ultra-large. Le TITAN ARMY N32SQ apporte tout cela et bien plus encore. L’écran a un écran VA 32 pouces 8 bits avec une résolution de 2560 x 1440 pixels, une gamme de couleurs sRGB de 99%, 16,7 millions de couleurs, une luminosité de 300 cd/m² et un rapport de contraste de 3000:1. De plus, il prend en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz, FreeSync adaptatif et un temps de réponse MPRT ultra-rapide de 1 ms. Ainsi, les joueurs obtiennent exactement ce dont ils ont besoin, en plus des modes Game Mode et Game Plus pour une fonctionnalité supplémentaire dans les jeux.

Il est également incurvé avec une courbure de 1500R et un angle de vision de 178° pour une meilleure expérience immersive. Les technologies sans scintillement et à faible lumière bleue sont également les bienvenues. Vous pouvez également ajuster le TITAN ARMY N32SQ grâce à l’ajustement de l’angle d’inclinaison (plage de -5° à -15°). Et avec le support VESA (75*75), vous pouvez facilement monter l’écran sur le mur si nécessaire. En termes de connectivité, il dispose de deux HDMI 2.0 et de deux DisplayPort 1.4.

Prix et disponibilité

Le TITAN ARMY N32SQ est déjà disponible sur Amazon et à un prix spécial. Car les fabricants peuvent rendre l’offre encore plus intéressante dès le départ. Le prix de détail de 299,99 $ est déjà très intéressant, mais avec un coupon interne de 40 $ et un code de réduction supplémentaire de 12 $ HFIAGEJ32, vous pouvez l’obtenir à un prix encore plus bas. Et la marque est très confiante quant à la qualité du produit, car elle propose également une option de remplacement de 6 mois et une garantie de 3 ans. Les joueurs devraient donc vraiment jeter un coup d’œil à celui-ci.