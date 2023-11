Wiko Hi Enjoy 60s 5G lance avec HarmonyOS

Wiko, une entreprise française spécialisée dans les smartphones, a lancé un tout nouveau modèle. Appelé Wiko Hi Enjoy 60s, ce smartphone est différent des autres appareils que la marque a lancés.

Alors que les sorties précédentes étaient très similaires à certains téléphones Huawei spécifiques, le Wiko Hi Enjoy 60s présente des fonctionnalités uniques. Mais comme les appareils Huawei, le nouveau téléphone est équipé de HarmonyOS.

Principales caractéristiques du Wiko Hi Enjoy 60s 5G

Certaines des caractéristiques du Hi Enjoy 60s correspondent à celles du Huawei Enjoy 60. Par exemple, le nouveau modèle de Wiko est doté du même écran LCD de 6,75 pouces à l’avant. Il présente une encoche en forme de goutte d’eau qui abrite un appareil photo selfie de 8 MP. Le nouveau téléphone Wiko présente également un design similaire à celui du Huawei Enjoy 60.

En ce qui concerne la performance de la batterie, le Hi Enjoy 60s est équipé d’une batterie de 6000 mAh. Il dispose d’une charge SuperCharge de 22,5 watts. Le Huawei Enjoy 60 possède la même configuration de batterie.

Mais contrairement à l’appareil de Huawei, le Wiko Hi Enjoy 60s est équipé d’un processeur Dimensity 700. Cela permet une connectivité 5G sur le smartphone. C’est quelque chose que le Huawei Enjoy 60 ne proposait pas.

Passons maintenant à l’arrière du Wiko Hi Enjoy 60s où l’on trouve un double appareil photo. Le capteur principal est un capteur de 13 MP, tandis que le secondaire est un capteur de profondeur de 2 MP. En comparaison, le Huawei Enjoy 60 était équipé d’un appareil photo principal de 48 MP avec un capteur de profondeur de 2 MP.

Cependant, étant donné que le Hi Enjoy 60s fait partie de l’écosystème Harmony, il bénéficie de certaines fonctionnalités exclusives des téléphones Huawei. Cela inclut un appairage facile avec n’importe quel appareil Huawei via l’application AI Life. Les autres fonctionnalités du smartphone comprennent une connectivité double SA/NSA, un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté et un port audio 3,5 mm.

Le Hi Enjoy 60s est disponible en trois couleurs différentes : bleu, blanc et noir. Bien que Wiko n’ait pas révélé d’informations sur la RAM, le site officiel propose le téléphone en deux versions de stockage : 128 Go et 256 Go. Le modèle de base est à 1399 CNY, soit environ 190 $US, tandis que le modèle 256 Go est répertorié à 1599 CNY, soit environ 220 $US.