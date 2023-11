Google déploie la mise à jour de novembre pour les appareils Pixel : résolution des boucles de redémarrage

Chaque mise à jour majeure d’Android de Google s’accompagne souvent de problèmes initiaux, et le récent lancement d’Android 14 le mois dernier ne fait pas exception. De nombreux utilisateurs ayant plusieurs comptes sur leurs appareils Android ont rencontré des problèmes, tels que l’erreur redoutée « espace insuffisant » ou, plus frustrant encore, se retrouver bloqués dans une boucle de redémarrage après avoir installé la mise à jour.

La mise à jour de novembre de Google résout les problèmes majeurs d’Android sur les smartphones Pixel

Aujourd’hui, il y a de bonnes nouvelles pour les utilisateurs de Pixel, car Google déploie la mise à jour d’Android de novembre pour les appareils pris en charge. Le soulagement le plus significatif est que le bug responsable des problèmes précédents a été corrigé. Ce problème a impacté un large éventail d’appareils. Y compris le Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

En plus de résoudre le bug majeur, la mise à jour s’attaque également à plusieurs autres problèmes. L’un de ces problèmes provoquait un flash vert lorsque l’écran s’éteignait dans des situations spécifiques. Principalement sur le Pixel 7 Pro. Un autre problème affectait la stabilité de la NFC. Tandis qu’un autre problème causait une instabilité du système lorsqu’une application demandait une autre application qui n’était plus installée. Les utilisateurs ont également signalé des cas de disparition des icônes du bureau lors du déverrouillage de leurs appareils. Ainsi que des fonds d’écran mal alignés pour les appareils avec encoches ou perforations. Le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro ont également connu leur lot de problèmes. Avec des saccades à l’écran lorsque l’enregistrement tactile devenait imprécis.

Google a partagé que le déploiement de la mise à jour se déroulera sur une semaine, avec une disponibilité dépendante de votre opérateur et de votre appareil. Les utilisateurs peuvent s’attendre aux nouveaux numéros de version UP1A.231105.001 pour le Pixel 4a 5G, Pixel 5 et Pixel 5a 5G, UD1A.231105.004 pour le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, et UP1A.231105.003 pour tous les autres appareils pris en charge. Cette mise à jour apporte un soulagement indispensable aux utilisateurs et garantit une expérience Android plus fluide pour les propriétaires d’appareils Pixel.