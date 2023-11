Apple a confirmé officiellement : pas d’iMac de 27 pouces équipé de la puce Apple Silicon

Lancement récent d’Apple de l’iMac de 24 pouces, équipé de la puce M3, a suscité des spéculations sur l’adoption de la même puce par un modèle de 27 pouces. Cependant, le géant de la technologie a brisé le silence et a émis un démenti inattendu. Dans une démarche rare, la représentante des relations publiques d’Apple, Starlayne Meza, a déclaré catégoriquement qu’un iMac de 27 pouces avec une puce de la série M n’est pas à l’horizon.

Apple dément l’iMac de 27 pouces avec une puce de la série M3, mais évoque des possibilités futures

Pour ceux qui aspirent à un écran plus spacieux, la solution d’Apple est d’associer le Studio Display de 27 pouces à un Mac Studio ou à un Mac Mini. Cependant, cela sacrifie la commodité tout-en-un de l’iMac.

Cependant, même l’iMac de 24 pouces, malgré son charme, a ses limites. Il repose sur la puce M3 de base et manque quelque peu de ports. Offrant un maximum de seulement quatre ports USB-C.

Cependant, si l’on lit entre les lignes de l’annonce d’Apple, on peut discerner une lueur d’espoir pour un iMac de plus grande taille. Bien que la société ait explicitement démenti une version de 27 pouces. Certains optimistes pourraient faire valoir que ce démenti laisse place à des spéculations sur un affichage encore plus grand et plus immersif en cours de développement. Bien que cela soit peu probable, cela reste théoriquement plausible.

Notre avis, la dernière déclaration d’Apple éteint les espoirs immédiats d’un iMac de 27 pouces avec une puce de la série M. Ceux qui recherchent un écran plus grand doivent recourir à des écrans séparés. Mais la perspective tentante d’une expérience iMac plus grandiose persiste dans l’ombre, maintenant le rêve vivant pour les enthousiastes d’Apple. Bien que ce ne soit pas une certitude, l’idée d’un iMac plus grand reste une possibilité, alimentant l’anticipation de ce que le géant de la technologie pourrait dévoiler à l’avenir.

Ainsi, bien que nous n’ayons pas d’annonce officielle pour le moment, nous pouvons anticiper qu’Apple a des développements passionnants en réserve pour ses fidèles followers. Le dévouement de l’entreprise à l’innovation, à l’excellence en matière de design et à l’expérience utilisateur laisse place à l’optimisme quant à l’avenir de la gamme iMac, et nous attendons avec impatience ce qu’ils ont dans leurs manches.