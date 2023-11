OUKITEL Frappe Fort avec le Lancement Global du WP30 Pro et de la Tablette Tactile OT5 sur le Double 11

Chaque année, lorsque les sollicitudes du Double 11 envahissent le monde, innombrables sont les entreprises désireuses d’insuffler une fraîcheur innovante dans leurs gammes de produits. Oukitel, une marque leader dans le secteur de la technologie, débute ce mois de novembre 2023 d’une manière assez spectaculaire. Mettant en lumière son génie en matière d’innovation, OUKITEL lance le téléphone robuste WP30 Pro et la tablette tactile OT5, deux dispositifs d’une qualité exceptionnelle. Ces appareils seront disponibles sur AliExpress du 11 au 17 novembre 2023.

Oukitel WP30 Pro: La Robustesse Rencontrant l’Audacieuse Technologie

Nouvelle preuve de la veine innovante de la marque, le WP30 Pro offre une puissance sans précédent. Animé par le premier processeur 5G Dimensity 8050 de MediaTek, ce téléphone atteint des vitesses phénoménales allant jusqu’à 3 GHz. Les passionnés de jeux mobiles apprécieront cette vitesse robuste qui propulse leurs sessions de jeu à de nouveaux sommets.

Le WP30 Pro propose une expérience de charge rapide améliorée grâce à l’intégration d’une charge rapide de 120W. Un quart d’heure suffit pour charger 50% de sa considérable batterie de 11000mAh.

En plus de sa performance remarquable, le WP30 Pro excelle en matière de photographie mobile grâce à une caméra principale de 108 MP produite par Samsung, une caméra frontale de 32 MP Sony et une caméra à vision nocturne de 20 MP Sony. De plus, il propose une capacité de stockage impressionnante allant jusqu’à 24GB de RAM et 512GB de ROM.

Le WP30 Pro, avec son écran de 6,78 pouces, intègre également un écran AMOLED de 1,8 pouces à l’arrière pour des fonctionnalités personnalisées. De plus, l’appareil prend en charge la carte eSIM, améliorant ainsi la commodité pour les aventures robustes.

Oukitel OT5: Quand la Vision Rencontre la Performance

Complétant l’innovation d’OUKITEL, l’OT5 s’invite comme une tablette tactile avec un écran 2K de 12 pouces. Ayant un ratio écran/corps de 86%, l’OT5 offre un spectacle visuel immersif qui rend chaque image plus vivante que jamais. De plus, l’écran est certifié TÜV SÜD pour filtrer la lumière bleue nocive, assurant une protection des yeux et un confort optimal, notamment en basse luminosité, ce qui en fait une option sûre pour les enfants.

Alimentée par un processeur MediaTek Helio G99, l’OT5 est équipée d’une imposante batterie de 11 000 mAh. De manière remarquable, elle offre 12 Go de RAM de base, extensible jusqu’à 36 Go. De plus, sa capacité de stockage ROM de 256 Go peut être étendue jusqu’à 2 To.

Avec des dimensions de 278,5 x 174 x 7,5 mm et un poids plume de seulement 560 g, la tablette OT5 est disponible en trois couleurs vives : gris, bleu et vert, permettant ainsi aux utilisateurs d’exprimer leur style personnel.

Profitez des Offres Exceptionnelles du Double 11

Le Double 11 n’est pas seulement synonyme de lancement de produits, mais aussi d’opportunités alléchantes. Oukitel propose le WP30 Pro et l’OT5 à des tarifs préférentiels durant cet événement sur AliExpress du 11 au 17 novembre.

Le téléphone robuste WP30 Pro sera lancé à un prix initial de 339.99 $. Cependant, Oukitel offre une réduction immédiate de 30 $ aux 300 premiers acheteurs, ramenant le prix à seulement 299.99 $. De son côté, la tablette OT5 commence à 199.99 $, mais grâce à un coupon de 20 $ offert à ses premiers acquéreurs, le tarif descend à 179.99 $.