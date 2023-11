Google publie les mises à jour de sécurité de novembre pour les appareils Pixel

Google vient de publier une nouvelle mise à jour de sécurité pour les appareils Pixel. La mise à jour de sécurité de novembre est là et c’est la première grande mise à jour pour les appareils Pixel depuis la sortie d’Android 14 le mois dernier. La dernière mise à jour incrémentielle corrige un certain nombre de problèmes connus et augmente la version du correctif de sécurité mensuel.

Comme toujours, Google garde la taille de la mise à jour petite, elle ne pèse que 16 Mo sur le Pixel 5a et vous pouvez l’installer rapidement sur votre smartphone Pixel. La mise à jour est déployée de manière progressive et sera disponible pour tous dans un laps de temps.

Pour la disponibilité, Google déploie la nouvelle mise à jour sur les modèles Pixel 4a (5G) et ultérieurs, voici les détails du numéro de version.

Pixel 4a (5G) : UP1A.231105.001

Pixel 5 / 5a (5G) : UP1A.231105.001

Pixel 6 / 6 Pro / 6a : UP1A.231105.003

Pixel 7 / 7 Pro / 7a : UP1A.231105.003

Pixel Tablette : UP1A.231105.003

Pixel Fold : UP1A.231105.003

Pixel 8 / 8 Pro : UD1A.231105.004

En termes de changements, le journal des modifications confirme un certain nombre de corrections, notamment le problème de flash vert sur le Pixel 7 Pro, le problème de saccades de l’écran sur le Pixel 8 et 8 Pro, les problèmes de stabilité NFC, les icônes n’apparaissant pas sur l’écran d’accueil après déverrouillage de l’appareil, les problèmes de décalage de fond d’écran, les problèmes d’installation d’applications, et plus encore.

Voici la liste complète des changements partagée par Google.

Affichage & Graphiques Correction d’un problème causant occasionnellement un flash vert lorsque l’écran s’éteint dans certaines conditions *[1]

NFC Correction d’un problème causant occasionnellement des instabilités du NFC et des services associés dans certaines conditions

Système Correction d’un problème causant occasionnellement une instabilité du système lorsque les applications demandent une application qui n’est plus installée Correction d’un problème causant occasionnellement aux appareils avec plusieurs utilisateurs activés d’afficher un espace insuffisant ou d’être bloqués en boucle de redémarrage *[3]

Interface Utilisateur Correction d’un problème faisant occasionnellement disparaître les icônes du bureau après le déverrouillage de l’appareil Correction d’un problème faisant occasionnellement décaler le fond d’écran sur les appareils avec une encoche ou un appareil photo avec trou

Toucher Correction d’un problème causant occasionnellement des saccades de l’écran lorsque l’enregistrement tactile devient imprécis *[2]



Pour le moment, la mise à jour est déployée de manière progressive, vous recevrez la notification OTA de mise à jour dès qu’elle sera disponible sur votre appareil, vous pouvez appuyer dessus et télécharger la mise à jour ou simplement vous rendre dans Paramètres > Système > Avancé > Mise à jour du système et installer le nouveau logiciel.

De plus, vous pouvez installer manuellement la mise à jour de novembre 2023 sur votre téléphone Google Pixel en sideloadant la mise à jour. Les images d’usine et les fichiers OTA de la mise à jour de septembre sont déjà disponibles. Mais n’oubliez pas de sauvegarder vos données avant de sideloader le nouveau logiciel.

