Sony commence à déployer Android 14 stable pour Xperia 1 V

Après Samsung, Sony devient le deuxième OEM (à l’exclusion de Google) à publier une mise à jour stable vers Android 14. La mise à jour Android 14 est maintenant disponible pour Xperia 1 V. Xperia 1 V est le deuxième smartphone Android non-Pixel à recevoir la mise à jour stable vers Android 14. Bien sûr, nous n’incluons pas les Google Pixels. Sony a fait du bon travail avec une action rapide.

Android 14 est disponible pour le public depuis un mois maintenant, et de nombreux OEM doivent encore apporter la mise à jour à leurs appareils. C’est pourquoi Sony mérite des éloges. Autre bonne chose, il n’est pas nécessaire d’attendre les tests bêta fermés ou ouverts.

Sony a annoncé la mise à jour Android 14 pour Xperia 1V sur son site officiel. La mise à jour Android 14 pour le Xperia 1 V est actuellement déployée dans l’UE et au Royaume-Unis. Elle peut être disponible dans d’autres régions, mais cela n’a pas été confirmé.

Parlons maintenant des nouveautés de la mise à jour Android 14 pour Xperia 1 V.

La mise à jour Android 14 apporte un mode Bokeh amélioré, qui est une fonctionnalité de Xperia 5 V. Video Creator est également disponible dans le cadre de la mise à jour, cependant, l’application était disponible en téléchargement pour les utilisateurs de Xperia 1 V il y a quelques jours. L’application Video Creator facilite la création de vidéos courtes, la compilation ou l’édition de vidéos. Voici ce que Sony a à dire sur la nouvelle fonctionnalité du mode bokeh.

« Le nouveau mode bokeh amélioré promet de rapprocher vos portraits de la qualité des appareils photo professionnels. Cette fonctionnalité offre des images de haute qualité avec la possibilité supplémentaire de diminuer la mise au point à l’arrière-plan pour mettre en valeur les objets au premier plan, produisant un effet artistique. Le mode bokeh est également disponible sur une lentille de 24 mm et une longueur focale de 48 mm ».

Sony a gardé les détails de l’annonce courts en ne présentant qu’une liste limitée de changements. Nous aurons plus d’informations lorsque le journal des modifications complet sera disponible. Ou il s’agit peut-être de quelques changements dans la mise à jour.

La mise à jour majeure pour Sony Xperia 1 V (XQ-DQ54) est livrée avec le numéro de build 67.1.A.2.112 et le micrologiciel est désormais disponible en téléchargement dans l’outil Xperifirm. Comme il s’agit d’une mise à jour majeure, elle pèse plus de 1 Go, donc assurez-vous d’avoir suffisamment de données ou d’utiliser le Wi-Fi pour installer la mise à jour.

Comme pour chaque mise à jour d’Android, cette mise à jour est déployée progressivement. Il est donc possible que vous ne voyiez pas la mise à jour le premier jour, mais elle apparaîtra dans quelques jours. Vous pouvez vérifier la mise à jour dans les paramètres. Parfois, la mise à jour n’apparaît pas dans les notifications dès qu’elle est disponible, il est donc utile de vérifier manuellement la mise à jour pour l’obtenir dès qu’elle est disponible.