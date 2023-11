MediaTek annonce Dimensity 9300 – Une grande amélioration des performances

Le mois dernier, Qualcomm a relevé le niveau des smartphones Android phares en lançant le Snapdragon 8 Gen 3. Et les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro sont les premiers appareils à être dotés de cette puce. Comme ces deux téléphones l’ont montré, la Gen 3 offre de grandes améliorations par rapport à son prédécesseur. Eh bien, maintenant, MediaTek s’apprête à entrer dans l’arène avec le Dimensity 9300.

La société taïwanaise a annoncé le MediaTek Dimensity 9300. Il est basé sur un processus de 4 nm+. En comparaison, le MediaTek Dimensity 9200 était basé sur un processus de 4 nm. Ce passage à un meilleur processus devrait se traduire par de meilleures performances. Et comme MediaTek l’a annoncé, c’est exactement ce qui s’est produit.

Explication de la configuration du processeur MediaTek Dimensity 9300

L’un des points forts du Dimensity 9300 est qu’il est équipé de quatre cœurs Arm Cortex-X4. En comparaison, le Snapdragon 8 Gen 3 ne dispose que d’un seul cœur. En plus des quatre cœurs Cortex-X4, le chipset dispose de quatre cœurs Cortex-A720 performants.

Cette configuration permet au nouveau processeur Dimensity 9300 d’offrir huit cœurs performants. Le prédécesseur avait le même nombre de cœurs. Mais le Dimensity 9200 est apparu avec un seul cœur Cortex-X3. Il l’a associé à trois cœurs Cortex-A715 performants et quatre cœurs Cortex-A510 d’efficacité.

La différence notable dans la configuration du processeur Dimensity 9300 est qu’il ne dispose d’aucun cœur Cortex-A5XX axé sur l’efficacité. Le Snapdragon 8 Gen 3 et le Google Tensor G3 sont tous deux équipés de ces cœurs pour offrir une meilleure autonomie de la batterie.

Cela signifie-t-il que le nouveau chipset MediaTek offrira une mauvaise autonomie de la batterie ?

Le processeur Dimensity 9300 n’a pas de cœurs écoénergétiques. Mais cela ne signifie pas que le chipset offrira de mauvaises performances de la batterie. Pour mieux comprendre, il faut étudier l’annonce d’Arm sur les cœurs Cortex-A720. Le Cortex-A520, qui se trouve à l’intérieur du Snapdragon 8 Gen 3, a des besoins en énergie inférieurs. Mais il offre également des performances inférieures.

En revanche, le Cortex-A720, que le Dimensity 9300 possède quatre, offre de meilleures performances. Mais il consomme moins d’énergie à son état de faible puissance que le Cortex-A520 lorsqu’il fonctionne à sa puissance maximale. Cela signifie que les cœurs A720 en cours d’exécution à leur état de faible puissance sont plus efficaces.

Finbar Moynihan de MediaTek explique plus en détail cette configuration de cœurs du Dimensity 9300. Il note que l’utilisation de cœurs plus puissants peut être plus efficace. Cela permet au processeur de terminer rapidement sa tâche puis de réduire la consommation d’énergie. Google a également fourni une explication similaire pour l’utilisation de deux cœurs Cortex-X1 pour les puces précédentes.

Mais avec le Tensor G3, Google est revenu à une approche mononoyau plus conventionnelle. Mais MediaTek étaye ses affirmations avec des chiffres. Le Dimensity 9300 consomme de 10 à 15% de moins d’énergie lors de l’exécution de tâches typiques et d’applications plus gourmandes en ressources.

Le Dimensity 9300 a toujours une configuration CPU à trois niveaux

Alors qu’il n’y a que des cœurs Corte-X4 et A-720 à l’intérieur du Dimensity 9300, il a toujours une configuration à trois niveaux. Il parvient à cela en faisant fonctionner l’un des cœurs Cortex-X4 jusqu’à 3,2 GHz. Les trois autres cœurs X4 fonctionnent à 2,85 GHz. Mais même si la fréquence de fréquence est basse, les quatre cœurs ont le même cache.

Les quatre autres cœurs Cortex-A720 du Dimensity 9300 fonctionnent à une fréquence de fréquence identique, à 2,0 GHz chacun. Ici, les cœurs Cortex-A720 du Snapdragon 8 Gen 3 fonctionnent à 3,2 GHz. Cela souligne à nouveau l’explication de MediaTek sur l’utilisation de cœurs performants pour une meilleure efficacité.

Alimentation de l’intelligence artificielle générative sur appareil

Un chipset lancé en 2023 ne peut pas avoir un événement de lancement réussi sans parler de ses capacités d’intelligence artificielle. Pour les charges de travail d’IA, le Dimensity 9300 est doté d’un APU 790 amélioré. Il offre deux fois plus de capacités entières et flottantes. De plus, il offre une réduction de 45% de la consommation d’énergie.

MediaTek affirme que le Dimensity 9300 offre une amélioration des performances de 8 fois par rapport au précédent. Mais le véritable problème de l’IA sur appareil est son importante exigence en mémoire. Comme solution de contournement, l’APU 790 prend en charge l’INT4 (A16W4). Cela permet au chipset d’exécuter des modèles quantifiés plus petits.

En ce qui concerne les applications sur appareil, l’APU 790 du Dimensity 9300 est capable d’exécuter 7 milliards de paramètres LLM à une vitesse de 20 jetons par seconde. C’est suffisamment rapide pour des applications alimentées par l’IA en temps réel.

Le Dimensity 9300 apporte également un meilleur GPU et d’autres fonctionnalités

Les fonctionnalités d’IA et de CPU sont deux des plus grands aspects de ce nouveau CPU. Il y en a d’autres, dont le GPU. Le Dimensity 9300 est fourni avec le dernier GPU ARM Immortalis G720. Il dispose d’une configuration de 12 cœurs, offrant ainsi un core de plus que le prédécesseur.

Avec des améliorations sur le plan de la technologie et de l’architecture, MediaTek affirme que ce GPU du Dimensity 9300 peut offrir des performances supérieures de 23% par rapport au 9200. En ce qui concerne les performances du ray tracing, le nouveau GPU offre une amélioration des performances de 46%. Mais le point le plus important est que le GPU offre une réduction de 40% de la consommation d’énergie.

Le nouveau GPU apporte également la prise en charge de la technologie MASSA 2x et des effets d’éclairage global. Pour les jeux lourds en géométrie, le GPU offre une économie de bande passante mémoire de 40%. Tout cela permettra au Dimensity 9300 d’offrir une meilleure expérience de jeu.

Les autres fonctionnalités du chipset comprennent :

Prise en charge de Google Ultra HDR

Prise en charge des dalles WQHD de 180 Hz ou des dalles 4K de 120 Hz

Core de capteur OIS dédié

Enregistrement HDR permanent en mode cinématographique 4K avec profondeur de champ

Débits 5G allant jusqu’à 7 Gbit/s en téléchargement

Wi-Fi 7

Mise au point automatique au niveau des pixels et zoom double sans perte

Extension de balisage de mémoire d’ARM (MTE)

Processeur sécurisé dédié

Disponibilité

MediaTek vise les marchés asiatique et européen pour le moment. Aucun mot sur les smartphones alimentés par le Dimensity 9300 arrivant aux États-Unis. Il est possible que la plupart des smartphones équipés de ce chipset restent en Chine. Cela a été une tendance courante pour les chipsets Dimensity.