Liste des téléphones Asus éligibles à la mise à jour Android 14

C’est le moment de l’année où les utilisateurs Android attendent la mise à niveau majeure du logiciel Android, cette fois-ci c’est Android 14. Google a déjà publié le nouveau logiciel pour les appareils Pixel. Et, récemment, Samsung a déployé la mise à jour stable pour sa série Galaxy S23, de qualité flagship.

Si vous êtes un utilisateur Asus, vous vous demandez peut-être quand votre téléphone recevra la mise à jour Android 14 ou si votre appareil est éligible pour la prochaine mise à jour majeure d’Android, lisez la suite pour connaître tous les détails.

Le mois dernier, Asus a lancé les tests bêta d’Android 14 pour son smartphone haut de gamme ZenFone 10. Mis à part cela, aucune information officielle n’est encore disponible.

Le géant taïwanais de la technologie a suivi le même schéma avec le ZenFone 9 l’année dernière. Cependant, le programme bêta a été annoncé fin août.

Cette fois-ci, Google a publié Android 14 au public en octobre et il a fallu une semaine à Asus pour annoncer les tests bêta.

Asus a confirmé que les ZenFone 9 et ZenFone 10 recevront jusqu’à 4 ans de mises à jour de sécurité et 2 ans de mises à jour logicielles, ce qui signifie simplement que les deux téléphones sont éligibles pour la mise à jour Android 14.

En ce qui concerne les téléphones de jeu, les téléphones de la série ROG Phone 6, ROG Phone 6D et ROG Phone 7 sont éligibles pour la mise à niveau logicielle vers Android 14.

Nous pouvons nous attendre à ce qu’Asus confirme officiellement les appareils éligibles et partage également le calendrier de déploiement pour ces téléphones.

En ce qui concerne le déploiement des mises à niveau logicielles majeures, nous pouvons nous attendre à ce que le ZenFone 10 reçoive une version stable en décembre. Les autres téléphones devraient recevoir la mise à jour au cours des premier et deuxième trimestres de 2024.

Voici la liste des téléphones Asus qui recevront la mise à jour Android 14.

En termes de fonctionnalités et de changements, Android 14 est une mise à niveau importante, il offre un ensemble de fonctionnalités incroyables telles que des écrans de verrouillage personnalisables, une meilleure prise en charge des thèmes monochromes, des améliorations de l’autonomie de la batterie, de nouveaux outils d’accessibilité, et plus encore.

Vous pouvez en savoir plus sur la mise à jour Android 14.

