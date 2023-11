Poco C65 Débarque avec appareil photo de 50 MP, écran de 90 Hz et bien plus

Après avoir été teasé il y a quelques jours, le Poco C65 est devenu officiel aujourd’hui. En tant que successeur du Poco C55, le smartphone s’appuie sur son prédécesseur et offre des améliorations dans certains des aspects cruciaux.

Parmi ces améliorations, le Poco C65 dispose d’un meilleur écran, d’une charge plus rapide et, surtout, d’un meilleur système de caméra. Mais ce n’est pas un appareil entièrement nouveau, car certaines caractéristiques du téléphone correspondent à celles de son prédécesseur.

Points forts principaux du Poco C65

À l’avant, le Poco C65 possède un écran IPS LCD de 6,74 pouces avec une résolution de 1600x720px. Il est un peu plus grand et offre plus de pixels que son prédécesseur. Mais ce qui est vraiment important à propos de l’écran, c’est qu’il prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le C55 était fourni avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Grâce à cela, les mouvements sur le nouveau smartphone sembleront plus fluides.

L’avant abrite également la caméra selfie de 8 MP, qui est une amélioration par rapport à l’unité de 5 MP présente dans le Poco C55. Poco a également intégré un anneau de lumière douce à la caméra selfie du C65. Cela permettra au téléphone d’offrir de meilleures performances en selfie même dans des conditions de faible luminosité.

À l’arrière, le Poco C65 est équipé d’un capteur principal de 50 MP. Il a une ouverture de f/1.8 et est associé à un capteur macro de 2 MP avec une ouverture de f/2.4. L’inclusion d’une caméra macro est bonne, car le prédécesseur était équipé d’une caméra de profondeur de 0,08 MP. En ce qui concerne la batterie, le smartphone est équipé d’une batterie de 5000 mAh qui peut se recharger à 18 watts.

En comparaison, le Poco C55 ne pouvait se recharger qu’à 10 watts. Plus important encore, le Poco C65 est fourni avec un port USB type-C, tandis que le C55 dispose d’un port micro-USB obsolète. Ces deux améliorations offriront une meilleure expérience de charge sur le nouveau smartphone.

Le reste des caractéristiques est assez standard. Poco a utilisé le même processeur MediaTek Helio G85 que celui du Poco C55 sur le nouveau téléphone. En ce qui concerne le stockage et la RAM, deux options sont disponibles : 6/128 et 8/256. Le C65 est disponible en violet, bleu et noir. Poco proposera bientôt des informations sur les prix et la disponibilité de l’appareil.