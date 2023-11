Le marché mondial des tablettes connaît une forte baisse au troisième trimestre 2023

Le marché des tablettes a connu une période difficile au cours du troisième trimestre 2023, enregistrant une baisse marquée de 14,2 % par rapport à l’année précédente, avec seulement 33,2 millions d’unités expédiées dans le monde entier. Cette baisse fait suite à une baisse massive de 29,9 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2023. Et bien que la demande reste difficile, le marché a connu une augmentation de 18 % par rapport au trimestre précédent en raison de facteurs saisonniers.

Le marché mondial des tablettes enregistre une baisse : 14,2 % de déclin au T3 2023

Apple maintient sa position malgré les défis

Malgré ces temps difficiles, Apple continue de dominer le marché des tablettes, expédiant 12,5 millions d’unités. Bien que cela représente une baisse de 15,1 % par rapport à l’année précédente. Fait intéressant, Apple n’a pas introduit de nouveaux modèles au cours du T3, ce qui stimule habituellement les ventes. Néanmoins, le géant de la technologie a conservé sa part de marché.

Leaders du marché et performances

En deuxième place se trouve Samsung, avec 6 millions d’unités expédiées, faisant preuve de résilience face à l’adversité du marché. Lenovo et HUAWEI ont occupé les troisième et quatrième positions, expédiant respectivement 2,6 millions et 2,3 millions d’unités. Pendant ce temps, Amazon a effectué un retour surprise dans le top 5, capitalisant sur la saison des fêtes et lançant un nouveau dispositif haut de gamme à prix avantageux, le Fire Max 11.

Les Chromebooks connaissent une baisse

En revanche, les expéditions de Chromebook ont également connu une baisse de 20,8% au T3 2023. Cependant, il y a de l’espoir que le marché des Chromebooks puisse rebondir grâce à un rafraîchissement imminent dans le secteur de l’éducation et aux allocations budgétaires gouvernementales restantes.

La lutte continue des tablettes

Les tablettes ont toujours eu du mal à trouver leur place entre les PC et les smartphones, ce qui continue d’avoir un impact négatif sur le marché, selon Jitesh Ubrani, directeur de recherche chez IDC Mobility and Consumer Device Trackers. Pour prospérer, les fabricants de tablettes réalisent qu’elles fonctionnent mieux en complément des PC et des smartphones. Cela pourrait impliquer davantage d’expériences logicielles et de services intégrés à l’avenir, bien que cela puisse prendre du temps pour se concrétiser.

Des perspectives sombres pour le marché des tablettes

Anuroopa Nataraj, analyste de recherche principale chez IDC Mobility and Consumer Device Trackers, dresse un tableau sombre : « Les trois premiers trimestres de 2023 ont connu des contractions significatives sur le marché des tablettes et la saison des fêtes imminente ne devrait pas apporter de changements importants. Avec des conditions macroéconomiques montrant peu d’amélioration, il est prévu que les retards de projets et d’achats se prolongent jusqu’en 2024. Bien qu’un rafraîchissement potentiel dans le secteur de l’éducation et une utilisation accrue dans différents secteurs puissent apporter une certaine stabilité à long terme pour le marché des tablettes, l’avenir proche ne promet pas une augmentation substantielle des ventes de tablettes. » La voie de la récupération du marché des tablettes semble longue et incertaine.