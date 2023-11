Xiaomi HyperOS : Le plan de déploiement mondial dévoilé

Dans un peu plus d’une semaine, Xiaomi a présenté son dernier système d’exploitation Android. Alors que les smartphones de la série Xiaomi 14 sont équipés de ce nouveau système d’exploitation dès leur sortie du packaging, les amateurs de Xiaomi sont prêts alors que l’entreprise se prépare à apporter cette mise à jour à une gamme plus large de téléphones dans les semaines à venir. Initiée en Chine, le plan de déploiement mondial pour le Xiaomi HyperOS a récemment été dévoilé.

Nouveau système d’exploitation HyperOS de Xiaomi : dévoilement des plans de déploiement mondial

Ce qui fait parler les amateurs de Xiaomi, c’est que l’entreprise teste déjà cette nouvelle mise à jour sur un certain nombre d’appareils du monde entier. Fait intrigant, ces téléphones font actuellement l’objet de tests du HyperOS. Et le revirement ici est qu’il est basé sur Android 14. Cela pourrait signifier que Android 14 et HyperOS seront déployés en même temps. Mais voici le hic : ceux qui utilisent déjà la version bêta d’Android 14 avec MIUI 14 devraient s’attendre à recevoir la mise à jour stable d’Android 14 avec MIUI avant de passer à HyperOS.

Selon Gsmchina, neuf téléphones Xiaomi font partie de ces tests mondiaux de HyperOS, et ils devraient être parmi les premiers à profiter de la mise à niveau. Il est important de souligner que la liste ne comprend aucun téléphone Redmi ou POCO, mais ne perdez pas espoir pour autant – ces appareils pourraient quand même avoir leur part d’action.

Alors que le dernier plan de déploiement mondial de Xiaomi HyperOS semble se concentrer sur les téléphones Xiaomi, il est permis de se demander si des plans distincts émergeront pour les modèles Redmi et POCO. Cependant, étant donné que de nombreux téléphones POCO et Redmi sont essentiellement des téléphones Xiaomi rénovés, il y a de fortes chances que la mise à jour finisse par se répercuter sur tous ces modèles.

Voici un aperçu du plan de déploiement mondial actuel de Xiaomi HyperOS :

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 11T

Xiaomi Pad 6

À l’heure actuelle, ces appareils sélectionnés testent la mise à jour en interne. Cela signifie que la version publique n’est pas encore prête pour le grand public. Xiaomi a accordé la priorité à ces appareils, ils devraient donc être les premiers à profiter de la mise à jour. Bien que le calendrier officiel indique une sortie au premier trimestre 2024, il y a de l’espoir de la voir déployée plus tôt, peut-être même d’ici la fin de cette année. Amateurs de Xiaomi, restez à l’écoute !