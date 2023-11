Score Geekbench montre le premier téléphone Nokia à recevoir Android 14

Il y a un mois depuis la sortie officielle d’Android 14. Comme d’habitude, il a d’abord été lancé pour les téléphones Google Pixel éligibles. Et récemment, Samsung a également commencé à déployer Android 14 stable pour ses appareils Galaxy. Cependant, il n’y a eu aucune activité de Nokia, du moins c’est ce que nous pensions.

Android 14 est la dernière version d’Android qui offre de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Il apporte des fonctionnalités telles que le thème monochrome, la possibilité de voir facilement le partage de données et les autorisations des applications, plus besoin d’appuyer sur OK après avoir entré le code PIN pour déverrouiller le téléphone, toutes les données de santé au même endroit, des polices encore plus grandes et une notification flash. Ce ne sont que quelques exemples, vous pouvez vérifier plus de fonctionnalités sur notre page dédiée aux fonctionnalités d’Android 14.

Alors que de nombreux fabricants d’appareils d’origine (OEM) testent la version bêta d’Android 14 pour leurs appareils, il n’y a eu aucune nouvelle concernant Android 14 pour les téléphones Nokia. Si vous possédez un téléphone Nokia, vous devez attendre des mises à jour concernant Android 14 pour Nokia. Car pourquoi pas, je viens de mentionner quelques nouvelles fonctionnalités, mais il y a tellement d’autres changements excitants.

Pour les utilisateurs de Nokia, il y a enfin de bonnes nouvelles qui donnent une indication de ce que fait Nokia en ce qui concerne Android 14. Un utilisateur de X (anciennement Twitter) SaMeH_HoTlAiN a partagé le score Geekbench du Nokia G42 5G. Et devinez quoi, les scores sont basés sur Android 14, ce qui pourrait signifier que Nokia teste Android 14 sur le Nokia G42 5G, peut-être en interne.

D’après le rapport Nokiamob, les résultats Geekbench du Nokia G42 5G fonctionnant sous Android 14 sont identiques aux scores sous Android 13. Ainsi, le nouvel Android 14 n’aura pas d’impact sur les performances, mais vous obtenez plus de fonctionnalités qui peuvent améliorer votre expérience d’utilisation.

Bien qu’il y ait maintenant un certain indice concernant Android 14 pour les téléphones Nokia, il n’y a aucune mise à jour officielle de Nokia. Et nous n’attendons aucune mise à jour d’ici quelques semaines au moins.

Lorsque Nokia est revenu, il a fait un bon départ en publiant des mises à jour majeures pour ses appareils à temps. Mais ce n’était qu’une performance ponctuelle et lors des mises à jour ultérieures, les utilisateurs ont dû attendre trop longtemps ou la plupart des téléphones n’étaient même pas éligibles pour la mise à jour. Voyons comment Nokia se débrouille cette fois-ci. Êtes-vous impatient de la mise à jour ?