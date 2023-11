Le smartphone POCO X6 Pro obtient une certification BIS

Des rapports arrivent à propos de POCO, la marque de smartphones, alors qu’ils prévoient de présenter leur prochaine série F6. De plus, POCO pourrait avoir plus en réserve pour nous alors qu’ils se préparent à la sortie de la série POCO X6. Cela inclut le POCO X6 et le POCO X6 Pro.

POCO tease les fans avec la prochaine série F6 et la gamme POCO X6

De plus, des développements récents laissent entendre une sortie imminente. Le Tech Outlook a récemment découvert un appareil POCO avec le mystérieux numéro de modèle 23122PCD1I répertorié sur le site de certification BIS. Tout indique qu’il s’agit du POCO X6 Pro. Ajoutant à l’intrigue, un appareil POCO avec un numéro de modèle étonnamment similaire est apparu dans la base de données IMEI. Raffirmant la croyance que c’est le POCO X6 Pro. La liste de la base de données BIS solidifie davantage l’idée que ce smartphone est prêt pour ses débuts sur le marché indien.

Selon des rapports antérieurs, le récemment lancé Redmi Note 13 Pro sera rebaptisé POCO X6 Pro sur les marchés mondiaux. De plus, le POCO X6 5G sera une version modifiée du Redmi Note 13 5G. Le Redmi Note 13 et le Redmi Note 13 Pro sont déjà disponibles sur le marché chinois. Ce qui accroît les attentes pour le lancement imminent de la série POCO X6 dans les prochaines semaines.

Caractéristiques attendues du Poco X6 Pro