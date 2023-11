Graveur laser de bureau OMTech Polar 50W: Compact, efficace et sécurisé

Le monde de la gravure et de la découpe a nettement évolué ces dernières années. L’un des acteurs majeurs de ces développements est la gravure et la découpe laser. Parmi les nombreux dispositifs disponibles sur le marché, une machine particulière se distingue par sa performance et sa praticité : le graveur laser Polar OMTech 50W. Dans cet article nous allons vous dévoiler les caractéristiques et les performances de cette machine qui détient un immense potentiel pour les amateurs comme pour les professionnels.

Puissance, vitesse et précision

Le graveur laser Polar OMTech 50W est un condensé de performance. Sa puissante puissance de gravure de 50W permet une vitesse de gravure allant jusqu’à 500 mm/s, la plus grande vitesse que l’on peut obtenir sur une machine de cette catégorie. La surface de travail, quand à elle, est de 510 x 300 mm, une dimension suffisante pour accueillir vos travaux de gravure ou de découpe de moyenne taille.

La capacité de cette machine ne s’arrête pas là. Cette Polar vous offre la possibilité de graver sur différents diamètres de cylindres ou de cônes grâce à ses deux axes de rotation inclus avec le packaging. Ainsi, vous pouvez graver en rotation lisse à 360° sur des surfaces cylindriques ou coniques.

Polar a également équipé cette machine d’une caméra panoramique à 360 degrés pour vous permettre de voir en temps réel les effets d’application des motifs sur les matériaux. Vous pouvez ainsi ajuster simplement et précisément la taille et la position de votre motif pour définir sans effort la zone de travail du laser.

Afin de garantir une netteté et une qualité optimale des gravures, la Polar OMTech 50W possède un moteur de mise au point. Son ajustement rapide et facile de la mise au point ne fait qu’augmenter sa convivialité.

Compatibilité logiciel et connectivité

Un contrôleur industriel à deux puces de type Ruida est inclus. Il est spécifiquement conçu pour les machines laser et offre une intégration fluide avec le logiciel LightBurn (disponible séparément). Ce contrôleur garantit un traitement précis et rapide des détails complexes et des motifs de grande taille, avec jusqu’à 256 Mo de capacité.

Un autre avantage est la polyvalence des modes de transmission de données offerts par l’appareil. Vous pouvez choisir d’envoyer vos données via WIFI, USB ou Ethernet, ce qui facilite énormément le transfert de données.

Sécurité et environnement de travail sain

Le graveur laser Polar OMTech 50W n’est pas seulement puissant et précis, il est également très sécurisé. Conforme aux normes de sécurité, l’appareil est muni d’un système interlock avec un relais de sécurité bistable, d’un contrôle du débit d’eau, de capteurs de température de l’eau, et d’un bouton d’arrêt d’urgence. L’ensemble de ces dispositifs de sécurité attribuent au laser Polar la classe de sécurité laser 1.

Par ailleurs, le Polar OMTech 50W dispose également d’un système de refroidissement à eau intégré, évitant ainsi la nécessité d’un réservoir d’eau externe. Un contrôle de l’air pour la tête du laser est aussi présent, améliorant l’efficacité du traitement et garantissant la propreté de la lentille.

L’appareil dispose d’un ventilateur d’extraction d’une capacité de 600 m³/h, qui permet d’aspirer efficacement les gaz d’échappement et les fumées générés par le processus de gravure et de découpe au laser. En outre, une corbeille pratique a été intégrée pour simplifier le nettoyage du poste de travail.

Durabilité et mises à jour continues

L’une des caractéristiques exceptionnelles du graveur laser Polar OMTech 50W est la durée de vie de son tube laser: jusqu’à 11 000 heures à moins de 40% de puissance, 10 000 heures entre 40% à 70% de puissance et jusqu’à 8 000 heures à plus de 70% de puissance. Cette grande durabilité est un véritable atout pour les utilisateurs intensifs.

De plus, OMTech garantit des mises à jour et améliorations continuelles pour toujours maintenir des performances et une qualité optimales. Cette approche proactive du développement de produits vise à offrir à tous les utilisateurs une expérience excellente et sans soucis.

Assistance Professionnelle et Options de Paiement Flexibles

Le graveur laser Polar OMTech 50 W combine des performances exceptionnelles, une grande flexibilité, une sécurité impressionnante et une facilité d’utilisation, le tout dans un format compact qui peut être placé sur un bureau. Que vous soyez un amateur ou un professionnel, cette machine pourrait être le nouvel outil dont vous ne pourrez plus vous passer pour réaliser vos travaux de gravure et de découpe.

Qui est OMTech ?

OMTech, basée à Anaheim, en Californie, est une entreprise spécialisée dans l’industrie de la gravure au laser. Avec plus de dix ans d’expérience dans le secteur, OMTech s’est imposée comme un acteur clé aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Angleterre, en France, et au-delà. Son objectif est de rendre les machines de gravure laser de haute qualité accessibles à un large public, favorisant ainsi la créativité et l’innovation.

OMTech propose une assistance professionnelle et des showrooms à travers toute l’Europe. Ainsi, vous pouvez voir les machines laser en direct, obtenir un soutien technique en français et échanger avec la communauté d’utilisateurs OMTech pour partager et apprendre.