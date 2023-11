Gboard pour Android présente une fonctionnalité pour remplacer Google Lens

Le clavier Gboard de Google a fait un pas significatif dans l’amélioration de son intégration avec divers services, rendant ainsi l’expérience des utilisateurs d’Android encore plus fluide. Cette dernière mise à jour introduit la Reconnaissance Optique de Caractères (OCR), un outil qui simplifie la reconnaissance de texte dans les images directement à travers le clavier.

Simplification de la reconnaissance de texte sur Android avec l’intégration de l’OCR de Gboard

Les utilisateurs d’Android n’auront plus besoin de se rendre dans l’application Google Lens pour extraire du texte des images. Au lieu de cela, Gboard offre désormais un chemin direct pour cette tâche, éliminant ainsi le besoin d’applications supplémentaires et simplifiant le processus.

L’OCR, comme son nom l’indique, permet l’extraction de texte à partir d’images capturées par l’appareil photo de votre smartphone. Cette fonction était auparavant disponible dans Google Lens, mais avec son intégration dans Gboard, le processus entier devient plus efficace et plus pratique.

Cette fonctionnalité intéressante a été repérée initialement dans la version 13.06.04 de la version bêta de Gboard pour Android. Bien qu’elle ne soit pas encore disponible pour tous les testeurs bêta, ceux qui la reçoivent découvriront un bouton dédié pour la numérisation de texte. Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs devront accorder l’autorisation d’accès à l’appareil photo à Gboard.

Une fois activée, l’application appareil photo mettra en évidence le texte reconnu dans l’image. Les utilisateurs peuvent ensuite sélectionner les phrases ou les mots désirés et les transposer facilement dans le champ de saisie de texte de Gboard. Ce processus simplifié facilite grandement l’extraction et le partage de texte à partir des images, offrant ainsi une solution plus efficace et plus efficiente.

Il est important de noter que la sélection du texte peut être effectuée de manière répétée, permettant aux utilisateurs d’envoyer plusieurs portions du même texte de manière consécutive. Cela améliore la productivité et la multitâche, facilitant ainsi la collecte et la diffusion de texte à partir des images.

La nouvelle fonction de numérisation de texte est disponible aux côtés d’options telles que la traduction et la correction. Il s’agit d’un ajout précieux à Gboard qui répond aux besoins des utilisateurs d’Android, facilitant une expérience mobile plus fluide et intégrée. Avec la capacité OCR de Gboard, manipuler du texte à l’intérieur des images n’a jamais été aussi simple.