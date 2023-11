« Nonoki », le « tueur de Spotify » : Gratuit et curieux

Petit spoiler au début: Ceci n’est pas un test de Nonoki, ni un compte-rendu complet. Au lieu de cela, nous avons examiné de plus près ce qui se cache derrière l’engouement autour de Nonoki – et pourquoi cela pourrait aussi se terminer rapidement.

Contenu :

Qu’est-ce que Nonoki en réalité ?

Nonoki se présente sur le site officiel comme une alternative à Spotify et Co. La particularité est que le service est d’abord gratuit, puis proposera plus tard un abonnement annuel. Il ne coûtera que 9,99 euros par an (!), soit seulement un douzième de ce que demandent régulièrement les concurrents.

Il y a maintenant aussi des applications disponibles sur le Google Play Store et l’Apple iTunes.

Nonoki Android App Startseite Nonoki Android App Top Playlists

La présentation du site et de l’application est branchée. Le violet rencontre une teinte de vert néon et une écriture blanche – le département de design a fait du bon travail.

Après un premier coup d’œil sur Nonoki, nous avons été littéralement submergés. En effet, le service pouvait et peut encore offrir beaucoup. Pas de compte obligatoire ou d’abonnement payant, ce qui constitue un avantage réel par rapport aux concurrents tels que Spotify, Apple Music et YouTube Music.

Plus important que cette apparence attrayante est l’étendue du service. Dans une barre de recherche, vous pouvez rechercher vos artistes préférés, marquer des favoris, créer des listes de lecture ou vous en faire suggérer une.

Services de streaming courants sur le Google Play Store – Nonoki n’est pas encore inclus. (Capture d’écran personnelle)

Le choix de musique est pratiquement illimité. Nonoki propose tout ce à quoi vous pouvez penser en termes de musique.

Et cela a une raison.

YouTube aux couleurs violettes et vertes

En réalité, Nonoki n’héberge pas sa propre musique. Nonoki tire sa musique de YouTube en intégrant les vidéos de la plateforme Google et en les agrémentant d’un contrôle audio personnalisé. Cela se voit dans la version de bureau avec la lecture vidéo dans le coin inférieur droit.

Parfois, cela se remarque surtout lorsque les vidéos musicales sont accompagnées de longues introductions, de sketches, etc. Ce n’est tout simplement pas de la musique que l’on trouverait sur un enregistrement. Cela perturbe le plaisir d’écoute tout comme la qualité sonore qui n’est pas toujours géniale, étant donné qu’elle dépend du débit binaire de YouTube.

Les classements et les listes de lecture de Nonoki sont également tirés de YouTube, auxquels Nonoki ajoute ses propres images.

Une application colorée avec un inconvénient

Le service propose également une application appropriée – et les avis sont mitigés. Un examen plus détaillé de l’application montre pourquoi. Ici aussi, Nonoki intègre du contenu YouTube qui est diffusé sous forme de vidéos sur le smartphone.

Nonoki-App ressemble à n’importe quel autre service de streaming dès le premier coup d’œil. (Capture d’écran personnelle)

Lorsque la musique est en cours de lecture et que vous fermez l’application, vous continuez à entendre les chansons, mais vous ne pouvez pas les mettre en pause, avancer ou passer à la suivante à l’aide des commandes multimédias. Comme c’est le cas avec YouTube Music, Spotifiy ou Apple Music, par exemple. À un moment donné, l’application se ferme si elle fonctionne en arrière-plan. Du moins, les développeurs s’efforcent de réagir aux commentaires négatifs et de résoudre les problèmes avec l’application. Ils semblent également avoir résolu temporairement le problème de la musique en arrière-plan de cette manière.

Soit dit en passant, le fournisseur de l’application s’appelle Noname Hub ; selon les coordonnées du développeur, il est basé à Malaga en Espagne. Mais nous en parlerons plus tard.

Une « coopération » douteuse

Nonoki se targue dans les rares déclarations officielles que nous avons trouvées de collaborer avec YouTube et de développer le service ensemble. Cependant, des doutes sont permis sur cette affirmation. Sur la page d’aperçu de la situation juridique, Nonoki mentionne l’API YouTube, c’est-à-dire l’interface permettant au service d’intégrer des vidéos et de lire des listes de lecture.

« Développé avec YouTube » – cela peut signifier beaucoup de choses. (Capture d’écran personnelle)

Spotify, un concurrent, est également mentionné. Mais est-il probable qu’un concurrent collabore avec le service Nonoki ? Deux poids lourds du streaming musical travaillant main dans la main pour soutenir un service gratuit ?

Qui se cache derrière Nonoki ?

Un service de streaming qui tire son contenu d’autres sources. Avec une mention légale pratiquement inexistante, un bandeau de consentement aux cookies, qui est en réalité requis dans toute l’UE, manque. Nous voulions savoir qui se cachait derrière Nonoki. Nous n’avons pas trouvé de personne de contact ni d’adresse e-mail. Nous avons donc utilisé le formulaire de contact par e-mail, mais nous n’avons pas reçu de réponse.

La requête Whois devrait révéler qui se cache derrière ce service. Devrait… (Capture d’écran personnelle)

Nous n’avons trouvé qu’un service d’hébergement de domaine dans le registre Whois, pas d’exploitant, pas d’adresse. Les mentions légales font référence à une entreprise appelée Nonoki Entertainment SL, apparemment basée à Malaga selon d’autres répertoires. Une visite via Google Maps montre qu’à l’adresse indiquée, il y a une maison d’habitation normale dans la grande ville du sud de l’Espagne.

Voici le « siège » de Nonoki. Un immeuble à Malaga destiné aux boîtes aux lettres commerciales. (Avec le matériel de Google Maps)

D’après le réseau d’entreprise LinkedIn, seulement trois personnes travaillent pour l’entreprise. Le PDG est apparemment un programmeur nommé Carlos Zehr. Dans un portrait sur le site régional en langue anglaise SUR, il déclare à mi-2022 être surpris par le succès de son propre service.

Nonoki : Un accidentellement une start-up ?

Et ainsi, le mystère de Nonoki se dissipe en partie : c’est une toute petite start-up avec un site web et deux applications. Et cela donne l’impression que trois jeunes ont simplement conçu l’ossature d’un service web assez attrayant en un week-end de hackathon – qui a ensuite fonctionné. Et comme tout ce qui est gratuit mais qui offre une réelle valeur ajoutée – similaire au navigateur Dezor gratuit avec VPN – de telles choses se propagent souvent comme une traînée de poudre sur Internet. Soudain, de l’argent entre et on peut commencer à en faire une entreprise – le rêve de millions de développeurs.

Bien sûr, le service repose sur des bases très fragiles. Le fait que Nonoki tire uniquement profit de l’API YouTube signifie que le propriétaire de YouTube, Google, finira par le découvrir. Et alors Nonoki pourrait être éliminé si quelqu’un chez Google actionne simplement un interrupteur et exclut le service. À moins qu’un accord ne soit trouvé et que les deux services en tirent profit. Nous ne savons pas encore si cela se produira ou s’il s’est déjà produit à ce stade. Mais je soupçonne fortement que nous le saurons.

Jusque-là, notre recommandation est d’essayer tranquillement le service gratuit Nonoki tant qu’il est disponible. La cotisation annuelle – aussi bon marché soit-elle – pourrait être gaspillée si Nonoki est finalement éteint. Et si cela se produisait, nous ne serions pas surpris.