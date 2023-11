Souris de jeu sans fil Corsair M75 Air fait ses débuts pour 150 dollars US

Le marché des souris de jeu sans fil voit récemment l’arrivée de certains produits convaincants. Récemment, nous avons vu Keychron sortir le M2 Mini. Comme je l’ai mentionné précédemment, c’est une souris de jeu qui met l’accent sur le confort et la précision. Maintenant, c’est au tour de la Corsair M75 Air de faire son entrée dans la partie.

Tout comme le Keychron M2 Mini, la Corsair M75 Air vise à offrir d’excellentes performances avec une conception légère et ergonomique. Pour être précis, cette nouvelle souris de jeu sans fil Corsair présente une conception légère, un capteur extrêmement précis et un design réfléchi pour permettre aux joueurs de donner le meilleur d’eux-mêmes.

En savoir plus sur la souris de jeu sans fil Corsair M75 Air

Un des aspects les plus marquants de la souris de jeu sans fil Corsair M75 Air est sa conception légère. Pour être précis, c’est le modèle le plus volumineux que Corsair propose aux joueurs. Elle ne pèse que 60 grammes. Bien qu’elle ne soit pas aussi légère que le Keychron M2 Mini, le fait que Corsair ait réussi à réduire le poids sans diminuer la taille est impressionnant.

De plus, la M75 Air est équipée de patins en PTFE. Associés à la conception légère, ils offrent aux joueurs une expérience de glisse d’une grande fluidité. En d’autres termes, effectuer des mouvements rapides et des tirs rapides avec cette souris sans fil sera un jeu d’enfant.

Sous le capot, la Corsair M75 Air est équipée du capteur optique Corsair MARKSMAN. Il s’agit d’un capteur optique de 26 000 DPI capable de détecter les moindres mouvements. Cela signifie que vous pouvez profiter d’un suivi extrêmement précis avec ce capteur. Cela vous offrira finalement un avantage compétitif contre vos adversaires en jeu.

Plus important encore, la souris de jeu sans fil Corsair M75 Air est dotée de boutons QUICKSTRIKE et de switchs optiques. Ils offrent des réponses précises et à faible latence, ce qui est très important pour les jeux compétitifs.

La Corsair M75 Air offre également des options de connectivité polyvalentes. Elle dispose de la technologie sans fil SLIPSTREAM et du Bluetooth. Vous pouvez également l’utiliser en mode filaire via le port USB. Et grâce à une optimisation hardware, cette souris sans fil peut offrir jusqu’à 100 heures d’autonomie après une charge complète. Dans l’ensemble, cette souris offre beaucoup pour 150 dollars américains.