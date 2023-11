Images d’aperçu officielles mettant en vedette le Redmi 13C dans quatre couleurs vibrantes

Redmi s’apprête à lancer un tout nouveau smartphone d’entrée de gamme sur le marché. Appelé Redmi 13C, le smartphone sera le successeur direct du Redmi 12C que Xiaomi a sorti plus tôt cette année.

Pour ceux qui attendent de jeter un coup d’œil au smartphone, Xiaomi a officiellement publié quelques photos teaser sur son compte Twitter nigérian (X). Et à partir de ces photos, nous avons eu connaissance des quatre couleurs différentes du Redmi 13C. En plus de cela, les photos teaser nous ont donné une idée de ce à quoi l’écran ressemblera.

Un regard plus attentif sur les photos teaser du Redmi 13C

D’après les photos révélées par Xiaomi, le Redmi 13C sera disponible en quatre couleurs vibrantes. Comme l’a dit Xiaomi dans le tweet, le téléphone apportera « plus de couleurs, un style frais, des performances plus solides et plus stables ». Bien que Xiaomi n’ait pas explicitement précisé quelles sont les couleurs, les images (ci-jointes ci-dessous) montrent du vert clair, du bleu, du noir et une nuance de bleu clair.

De plus, Xiaomi a teasé que le Redmi 13C offrira « un écran plus grand et plus fluide ». Comme le montre l’image teaser, le téléphone est doté d’une encoche en forme de goutte d’eau sur l’écran. Et selon les rapports précédents, il sera équipé d’un écran IPS de 6,59 pouces avec une prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce sont des caractéristiques d’affichage assez bonnes pour un téléphone d’entrée de gamme.

Xiaomi a également mentionné que le Redmi 13C offrira « des caméras garantissant une plus grande précision et une vue plus claire ». Selon les rapports antérieurs, le téléphone aura un capteur principal de 50 MP avec des capteurs de profondeur de 2 MP et ultra grand-angle de 8 MP. Encore une fois, cette configuration de caméra est assez bonne pour un appareil centré sur le budget.

En ce qui concerne le processeur, comme mentionné précédemment, Xiaomi dit qu’il apportera « des performances plus solides et plus stables ». Il s’agira probablement du processeur MediaTek Helio G85. Ce processeur d’entrée de gamme est connu pour offrir de bonnes performances pour le prix.

Maintenant que Xiaomi a teasé officiellement le Redmi 13C, on peut dire que le lancement est proche. Nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations sur le téléphone seront disponibles.