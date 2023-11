Google a étendu la disponibilité de la fonctionnalité de détection des accidents de voiture sur les appareils Pixel à cinq pays supplémentaires, ce qui la rend accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs dans le monde. Pour rappel, Google a initialement lancé la fonctionnalité de détection des accidents de voiture sur le Pixel 4 aux États-Unis en 2019.

Aujourd’hui, vous allez apprendre ce qu’est la fonctionnalité et comment activer la détection des accidents de voiture sur les téléphones Pixel.

Qu’est-ce qu’une fonctionnalité de détection des accidents de voiture ?

Alors que Apple a introduit la fonctionnalité de détection des accidents de voiture avec le lancement de la gamme iPhone 14 en 2022, mettant en lumière cette fonctionnalité, elle est disponible sur les téléphones Google Pixel depuis un certain temps maintenant.

Comme mentionné précédemment, la fonctionnalité a été introduite pour la première fois avec le Pixel 4 en 2019, ce qui incite votre appareil à contacter automatiquement les services d’urgence lorsqu’il détecte un accident, comme le 911 aux États-Unis, le 112 en Inde, etc.

Une fois qu’un accident se produit, votre téléphone vibrera et émettra un son. Vous pouvez appuyer sur Je vais bien ou Urgence sur votre téléphone. Si vous appuyez sur Je vais bien, il contactera les services d’urgence. En revanche, si vous sélectionnez Urgence ou dites Urgence, il contactera immédiatement les services d’urgence.

Si vous ne répondez pas du tout dans les 60 secondes, le téléphone contactera automatiquement les services d’urgence pour les informer de l’accident de voiture à votre emplacement actuel.

Comment fonctionne la détection des accidents sur les téléphones Pixel ?

La détection des accidents de voiture sur les téléphones Pixel de Google utilise la localisation de votre téléphone, les sons à proximité et les capteurs de mouvement tels qu’un accéléromètre, un gyroscope, etc. pour détecter un possible accident de voiture grave. Pour ce faire, la fonctionnalité nécessite la localisation de votre téléphone, l’activité physique et l’autorisation du microphone.

Si elle détecte que vous êtes impliqué dans un accident, le service de localisation d’urgence d’Android envoie votre position et les données de l’accident aux services d’urgence.

Bien que cela semble prometteur, Google prévient que cela peut ne pas détecter avec précision tous les accidents et que certaines activités peuvent déclencher la fonctionnalité.

De plus, le téléphone risque de ne pas pouvoir appeler les services d’urgence dans des cas où vous êtes en communication ou avez un réseau faible.

Comment activer la détection des accidents de voiture sur les téléphones Pixel

Désormais que vous savez ce qu’est la fonctionnalité et comment elle fonctionne, voyons comment l’activer sur les appareils pris en charge. Avant de commencer, assurez-vous que votre téléphone Pixel possède une carte SIM insérée et est en état de marche. Si c’est le cas, suivez les étapes ci-dessous pour activer la fonctionnalité :

Étape 1 : Ouvrez l’application Paramètres sur votre téléphone Pixel.

Étape 2 : Appuyez sur Sécurité et Urgence.

Étape 3 : Sélectionnez Détection des accidents de voiture parmi les fonctionnalités proposées.

Étape 4 : Enfin, activez le bascule pour Détection des accidents de voiture.

Autorisez enfin toutes les autorisations pour activer la fonctionnalité.

Activer le partage d’urgence

Après avoir activé la fonctionnalité de détection des accidents de voiture, vous verrez une option de partage d’urgence, que vous pouvez également activer. Une fois activé, le téléphone notifiera les contacts d’urgence de ce qui s’est passé et de votre emplacement lorsque qu’il détecte un accident.

Voici comment le configurer :

Étape 1 : Sur la même page, activez le bascule pour Partage d’urgence.

Étape 2 : Appuyez sur Partage d’urgence et cliquez sur Ajouter des contacts.