La NASA lance l’application « Spot The Station » qui montre l’emplacement des stations spatiales

La NASA a récemment lancé une nouvelle application mobile appelée « Spot the Station » qui permet aux personnes de suivre la Station spatiale internationale (ISS) depuis la Terre. L’application est conçue pour aider les utilisateurs à localiser l’ISS à tout moment et afficher sa position sur une carte. La nouvelle application « Spot The Station » peut être téléchargée gratuitement sur iOS et Android.

Qu’est-ce que l’application « Spot the Station » ?

Spot the Station est une application mobile développée par la NASA qui permet aux utilisateurs de suivre la position de la Station spatiale internationale (ISS) depuis la Terre. L’application est disponible gratuitement sur les appareils iOS et Android. Elle aide les utilisateurs à localiser l’ISS et à afficher sa position sur une carte.

Comment ça fonctionne ?

Spot The Station utilise les données de Mission Control au Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas, pour calculer les opportunités d’observation pour plus de 6 700 endroits dans le monde. L’application fournit aux utilisateurs une liste des prochaines opportunités d’observation de la station spatiale pour leur emplacement. Si une ville ou une localité spécifique n’est pas disponible, ils peuvent en choisir une qui est assez proche.

L’application comprend également une carte de suivi en direct de la station spatiale qui montre où se trouve l’ISS en ce moment et son trajet il y a 90 minutes et 90 minutes à l’avance. La superposition sombre sur la carte indique qu’il fait nuit dans le monde. Le suivi montre où se trouve la station spatiale en ce moment et son trajet il y a 90 minutes (-1,5 h) et 90 minutes à l’avance (+1,5 h).

Fonctionnalités de Spot The Station

Opportunités d’observation : L’application fournit aux utilisateurs une liste des prochaines opportunités d’observation de la station spatiale pour leur emplacement. Suivi en direct sur une carte : L’application comprend une carte de suivi en direct de la station spatiale qui montre où se trouve l’ISS en ce moment et son trajet il y a 90 minutes et 90 minutes à l’avance. Notifications : Les utilisateurs peuvent régler des alarmes pour être à l’heure pour observer l’ISS. Boussole et outils : La boussole intégrée et les outils permettent aux utilisateurs de repérer facilement l’ISS. Pas de publicités : L’application n’a pas de publicités et fonctionne à 100% dans sa version gratuite.

Notre avis

Spot the Station est une application mobile développée par la NASA. Elle permet aux utilisateurs de suivre la position de la Station spatiale internationale (ISS) depuis la Terre. L’application fournit aux utilisateurs une liste des prochaines opportunités d’observation de la station spatiale pour leur emplacement. Elle comprend également une carte de suivi en direct de la station spatiale. Les utilisateurs peuvent régler des alarmes pour être à l’heure pour observer l’ISS. De plus, la boussole intégrée et les outils permettent aux utilisateurs de repérer facilement l’ISS. L’application est disponible gratuitement sur les appareils iOS et Android.