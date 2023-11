Comment vérifier l’utilisation des données sur Windows 11 et Windows 10

Nous vivons à l’ère d’Internet, et ce n’est pas gratuit. C’est bon marché dans certaines régions mais cher dans de nombreuses régions. Internet est utilisé dans presque tous les scénarios, que ce soit pour le travail ou les loisirs. Et il est bon de surveiller votre utilisation d’Internet. Si vous utilisez un PC Windows et que vous souhaitez vérifier l’utilisation des données, voici votre guide. Ici, je vais partager comment vérifier l’utilisation des données sur un PC Windows.

Vérifier régulièrement l’utilisation des données est une bonne chose. Il y a également un bon nombre de raisons de le faire, comme comparer l’utilisation avec d’autres personnes, vouloir suivre l’utilisation en raison d’une limite de données, ou vérifier si cela affiche des analyses correctes ou non. Quelle que soit votre raison, vous pouvez suivre ce guide.

Comment voir l’utilisation des données sur Windows 11

Microsoft a facilité la visualisation de l’utilisation des données sur un PC Windows. Donc, si vous vous inquiétez d’épuiser vos données Internet, vous pouvez en suivre la consommation en suivant ces étapes.

1. Ouvrez Paramètres sur votre PC Windows 11.

2. Dans Paramètres, allez dans Réseau et Internet. Ensuite, choisissez Paramètres réseau avancés.

3. Ici, recherchez l’option Utilisation des données qui sera sous Autres paramètres et ouvrez-la.

4. Sur la page suivante, vous pouvez voir vos 30 derniers jours d’utilisation des données.

Pour voir les données des 7 derniers jours ou de la dernière journée, cliquez sur l’onglet à côté de Filtrer par et choisissez la limite de temps.

Remarque: Il y a une chose dont vous devez être conscient : l’utilisation des données ne montre pas les statistiques de téléchargement à l’aide d’applications tierces comme IDM. Assurez-vous donc d’analyser les données et de vérifier quelles autres données n’apparaissent pas dans les statistiques.

Vérifier l’utilisation des données sur Windows 10

La fonctionnalité d’utilisation des données est également disponible sur Windows 10. Donc, si vous utilisez toujours Windows 10 car pourquoi pas, c’est l’un des systèmes d’exploitation Windows les plus anciens simplement parce qu’il est excellent. Voici le processus complet.

1. Ouvrez l’application Paramètres sur votre PC Windows 10.

2. Accédez à Réseau et Internet.

3. Choisissez Utilisation des données, puis le réseau. Cela affichera l’utilisation des données des 30 derniers jours.

4. Cliquez sur Détails d’utilisation pour voir en détail l’utilisation des données pour chaque application.

Comment définir une limite de données sur un PC Windows

Si vous disposez d’une quantité limitée de données Internet, vous devez définir une limite de données pour éviter l’épuisement des données. Il vaut mieux se préparer à la limite de données plutôt que d’attendre qu’elle soit complètement épuisée. Vous pouvez définir une limite inférieure à la limite autorisée par votre fournisseur réseau pour recevoir une notification précoce.

1. Ouvrez Paramètres sur votre PC Windows.

2. Accédez à Réseau et Internet > Paramètres réseau avancés.

3. Choisissez Utilisation des données pour voir les détails, comme mentionné dans la première solution.

4. Sur la page d’utilisation des données, vous verrez une option appelée Entrer la limite.

5. Entrez maintenant les détails tels que le type de limite, la réinitialisation du compteur et enfin la limite de données.

6. Après avoir saisi tous les détails, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Cela est basé sur Windows 11, mais le processus est presque le même dans Windows 10 également. Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur la page Utilisation des données et de définir la limite de données.

Comment arrêter l’utilisation des données en arrière-plan

Si la limite d’Internet est le vrai problème, vous devez également gérer l’utilisation des données en arrière-plan. Dans un PC Windows, plusieurs services et applications s’exécutent en arrière-plan et consomment trop de données. L’un des services les plus voraces en données va être la mise à jour de Windows. Désormais, si vous avez des données limitées, vous ne voudriez pas que votre Windows se mette à jour en arrière-plan. Voici donc comment le contrôler.

1. Ouvrez les paramètres de Windows sur votre PC.

2. Accédez à Réseau et Internet > WiFi.

3. Dans la page du WiFi, ouvrez les propriétés du WiFi connecté.

4. Sous les propriétés, assurez-vous d’activer le bascule à côté de Connexion mesurée.

Cela évitera la mise à jour de Windows en arrière-plan.

Pour trouver d’autres services ou applications utilisant des données en arrière-plan, vous pouvez ouvrir le Gestionnaire des tâches et trier la section Réseau. En haut, vous verrez si un service ou une application utilise des données en arrière-plan. Ensuite, vous pouvez prendre les mesures appropriées en fonction de l’application.

Vous pouvez toujours essayer une application tierce, mais la plupart des données sont déjà disponibles officiellement, donc celles-ci peuvent ne pas fournir de détails supplémentaires.

C’est tout pour le guide d’aujourd’hui. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à les poser dans la section des commentaires.