Vous pouvez désormais lier votre compte Whatsapp à votre adresse e-mail

L’équipe de WhatsApp travaille ardemment pour développer une nouvelle fonctionnalité conçue pour renforcer la sécurité de leur plateforme. Cette addition innovante repose sur l’utilisation d’adresses e-mail dans le but de fournir aux utilisateurs une couche de protection supplémentaire.

Renforcez la sécurité de votre WhatsApp grâce à cette nouvelle fonctionnalité d’intégration d’e-mail

Dans la version bêta de WhatsApp pour Android, une nouvelle section est apparue, permettant aux utilisateurs de saisir leurs adresses e-mail et de les lier à leurs comptes WhatsApp. Vous pouvez accéder à cette nouvelle page de configuration en naviguant vers la section « Compte » dans les paramètres de WhatsApp.

L’intégration de l’adresse e-mail semble être destinée à faciliter la connexion des utilisateurs dans des scénarios spécifiques. Bien que cette fonctionnalité soit facultative, c’est une étape recommandée pour ceux qui accordent une importance à la sécurité accrue et à la récupération du compte. Toutefois, il est important de noter qu’une adresse e-mail ne doit pas être la méthode principale d’accès au compte ; ce rôle revient toujours à votre numéro de téléphone.

Actuellement, seul un groupe restreint de testeurs utilisant la version bêta de WhatsApp pour Android 2.23.24.10 a accès à cette fonctionnalité de configuration de l’e-mail. Cependant, l’application prévoit de la déployer progressivement auprès d’un public plus large au cours des prochaines années.

Si vous êtes intéressé par l’expérimentation des dernières versions bêta de WhatsApp pour Android, il existe quelques méthodes pour le faire. Vous pouvez vous abonner au canal bêta grâce au Google Play Store. Ou vous pouvez installer manuellement les fichiers APK correspondants depuis APK Mirror.

Pour ceux qui préfèrent une version stable de l’application, vous pouvez la télécharger depuis le Play Store. Pour vous tenir informé de toutes les nouvelles et mises à jour de WhatsApp, envisagez de suivre nos actualités et mises à jour WhatsApp. Il semble que l’application améliore la sécurité et la commodité des utilisateurs. Et cette fonctionnalité d’adresse e-mail est une autre étape dans cette direction.