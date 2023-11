Vivo X100 apparaît sur Geekbench démontrant la puissance de son SoC Dimensity 9300

La série très attendue X100 de Vivo suscite beaucoup d’attention et les passionnés de technologie ont hâte de découvrir les modèles lors de l’événement de dévoilement le 13 novembre. La gamme X100 sera composée d’au moins deux, voire même trois, modèles passionnants.

vivo X100 : Libérez la puissance du SoC Dimensity 9300

Récemment, nous avons eu un aperçu des performances incroyables du X100 en partageant ses impressionnants scores de référence AnTuTu. Cependant, l’excitation ne s’arrête pas là. Le X100 montre maintenant sa puissance sur Geekbench, et c’est tout simplement stupéfiant. Un mystérieux X100 portant le numéro de modèle V2309A est apparu dans la base de données en ligne de résultats de Geekbench, démontrant sa puissance avec un score incroyable de 1 643 en mono-core et un score époustouflant de 7 199 en multi-core.

La force de cette merveille technologique est le System-on-Chip (SoC) Dimensity 9300 de MediaTek, qui promet une expérience fluide et ultra-rapide. Fonctionnant sous Android 14, le modèle testé dispose de généreux 12 Go de RAM, et nous prévoyons que Vivo proposera une gamme de configurations pour répondre aux besoins diversifiés d’un large public.

L’une des caractéristiques phares du X100 est sa certification pour une charge filaire de 120W. Cette capacité garantit que votre appareil est toujours prêt à suivre votre rythme de vie effréné. De plus, Vivo a fait allusion à des algorithmes de caméra révolutionnaires et à un traitement d’image qui pourraient capturer les plus beaux couchers de soleil jamais vus sur un smartphone. Si vous êtes passionné de photographie, le X100 sera un bel ajout dans le monde de l’imagerie mobile.

Dans la course effrénée pour offrir l’expérience ultime en matière de smartphone, le X100 se profile comme un appareil prometteur. Il définit de nouvelles normes en termes de puissance, de performances et d’innovation. L’événement du 13 novembre promet d’être une journée passionnante où Vivo dévoilera l’avenir de la technologie mobile. Nous attendons tous avec impatience la série X100. Préparez-vous à vivre le niveau supérieur de l’excellence en matière de smartphone.