Responsable de OnePlus partage des échantillons de caméra du OnePlus 12

Si vous regardez les anciens modèles phares de OnePlus, vous ne pouvez nier qu’ils sont équipés de configurations de caméra robustes. Mais même avec du hardware plus performant, OnePlus a toujours eu du mal avec les performances de la caméra. Après tout, dans le monde de la photographie sur smartphone, il s’agit davantage d’optimisation et de tricks de calcul que de hardware. Eh bien, cela a changé avec le OnePlus Open. Et le OnePlus 12 va encore plus loin.

Il y a seulement deux jours, OnePlus a confirmé que le prochain modèle phare sera équipé du nouveau capteur à double couche Lytia de Sony. Cela dotera le OnePlus 12 d’une meilleure configuration de caméra que le OnePlus Open. Et comme le montrent les échantillons de caméra de Li Jie Louis, le téléphone bénéficiera également de meilleures optimisations.

Un examen plus approfondi des échantillons de caméra du OnePlus 12

Comme son nom l’indique (à double couche), le tout nouveau capteur du OnePlus 12 est doté d’une conception empilée. Cette conception améliore la capacité du capteur à capturer la lumière. Par conséquent, avec des algorithmes optimisés, il est possible de prendre des clichés incroyables. Et il semble que OnePlus ait réussi à cet égard.

Les photos teaser publiées par Li Jie Louis, le président de OnePlus en Chine, mettent en valeur les capacités du OnePlus 12 à gérer des conditions d’éclairage difficiles. Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous, les captures montrent des détails époustouflants. Même la région à l’ombre bénéficie d’une exposition appropriée.

En plus de ces images, Li Jie Louis a comparé les performances de la caméra du OnePlus 12 avec celles du Xiaomi 14 Pro. Il a partagé trois ensembles de photos, prises par les deux téléphones. Il n’a cependant pas précisé quel ensemble provient de quel appareil.

Les deux téléphones montrent leurs performances de caméra exceptionnelles sur les photos ci-dessus. Mais en regardant de plus près, vous remarquerez que l’image de gauche de chaque ensemble est légèrement meilleure que l’autre. Étant donné que ces photos proviennent de Li Jie Louis, il est probable que les meilleures photos soient celles du OnePlus 12.