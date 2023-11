Découvrez les capacités de caméra de niveau supérieur de la série vivo X100

La série vivo X100 est imminente. Bien que des fuites antérieures nous aient donné une idée des caractéristiques de l’appareil, le vice-président et directeur de la marque chez vivo a confirmé certaines des caractéristiques clés via un long message sur Weibo.

D’après le message sur Weibo, le vivo X100 est confirmé pour être équipé de la puce Dimensity 9300. Cette puce rivalisera avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 actuel. Et selon les résultats récents des tests de performances, ce sera une compétition serrée entre ces deux puces.

Mais l’aspect le plus important du vivo X100 est sa configuration de caméra. Comme l’a partagé Jia Jingdong, le vice-président et directeur de la marque chez vivo, l’appareil sera équipé du processeur d’images vivo V3 ISP et d’une lentille Zeiss de marque T*. De plus, Jia Jingdong a partagé quelques échantillons de photos pris avec l’appareil. Avec cela, on peut dire que l’appareil améliorera votre expérience de photographie mobile.

À propos des échantillons de photos de la série vivo X100

À travers le message sur Weibo, Jia Jingdong explique que les téléphones haut de gamme ne prennent pas de vraies photos de la lune. Comme vous le savez peut-être, ils prennent des « photos calculées ». C’est essentiellement une manière d’utiliser les données disponibles pour calculer la position et l’état actuel de la lune afin d’offrir des photos de la lune améliorées artificiellement.









Mais jusqu’à présent, les téléphones haut de gamme n’ont pas beaucoup vanté leurs capacités de capture du soleil. Eh bien, c’est là que les smartphones vivo X100 interviennent. Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus, l’appareil peut prendre d’incroyables photos du soleil lors du coucher du soleil. Et à travers son message sur Weibo, Jia Jingdong a affirmé que ces photos sont réalistes et prises à l’aide de calculs.

Vous vous demandez peut-être ce qui rend les capacités de capture du coucher de soleil du vivo X100 si uniques ? Les smartphones trouvent difficile de prendre de bonnes photos du coucher de soleil. Les téléphones nécessitent des conditions idéales pour une meilleure qualité, où le soleil est à l’horizon le plus bas sans nuages. De plus, la réfraction de la lumière doit réduire la luminosité globale du soleil.

Comment le téléphone prend-il d’incroyables photos du coucher de soleil ?

En regardant les échantillons ci-joints, vous vous demandez peut-être comment le vivo X100 capture de telles photos époustouflantes. Eh bien, pour contextualiser, la lumière du soleil pendant la journée traverse généralement 125 000 lumens. Et pendant le coucher de soleil et le lever du soleil, elle est généralement d’environ 32 000 lumens.

Pour prendre de superbes photos dans de telles conditions, le vivo X100 utilise le puissant SoC Dimensity 9300 avec un processeur d’images dédié. Cette combinaison permet au smartphone de prendre des photos du soleil en utilisant les mêmes techniques que les smartphones utilisent pour prendre des photos de la lune.

Mais même avec des astuces de calcul, le défi d’une luminosité globale élevée persiste. Même si vous faites en sorte que le téléphone se concentre sur le soleil, les autres objets restent sous-exposés. Encore une fois, le processeur d’images (ISP) des appareils vivo X100 vient à la rescousse.

L’ISP de vivo isole le soleil en fonction de ses calculs. Grâce à cela, il traite d’abord le reste de l’image, en excluant le soleil. Ensuite, il ajoute une version améliorée du soleil à l’image.

Maintenant, le processeur d’images de vivo ne sera pas quelque chose de nouveau pour la série vivo X100. Le vivo X90 Pro était déjà doté de capacités similaires. Et avec le processeur d’images, les prédécesseurs pouvaient prendre des photos époustouflantes à la fois lors du coucher et du lever du soleil. Mais à en juger par les images partagées par Jia Jingdong, il semble que les nouveaux appareils élèvent les choses à un niveau supérieur.

De plus, Jia Jingdong a partagé un élégant coloris orange de la série vivo X100. Comme vous pouvez le voir sur l’image jointe, il est doté d’une finition en cuir végétalien ondulé et charmante. D’autres caractéristiques concernant l’appareil devraient être dévoilées prochainement, car le lancement est prévu pour le 13 novembre, dans quelques jours seulement.