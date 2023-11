Meilleurs téléphones haut de gamme et milieu de gamme selon les graphiques de référence AnTuTu

Tous les mois, AnTuTu propose un classement des appareils les plus performants testés sur l’outil, il contient essentiellement des smartphones avec les scores les plus élevés dans l’ordre décroissant. Bien que les scores de benchmark ne puissent pas représenter correctement les performances réelles, le classement de benchmark d’AnTuTu peut certainement être une référence si vous recherchez les meilleures performances matérielles possibles.

Maintenant, pour le classement de benchmark qu’AnTuTu a publié pour le mois d’octobre, nous découvrons de nouvelles entrées dans la liste. Comme vous l’avez peut-être deviné, la catégorie des smartphones phares est dominée par le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Pro. Après tout, ce sont les seuls dispositifs actuellement disponibles avec le tout nouveau Snapdragon 8 Gen 3.

Quant au classement de benchmark AnTuTu pour les smartphones de milieu de gamme, les appareils avec Snapdragon 7 Gen 2 sont en tête.

Plus d’informations sur les smartphones phares dans le classement de benchmark AnTuTu

Actuellement, le Xiaomi 14 est votre meilleur choix pour un smartphone phare haut de gamme. Il a obtenu un score total de 1,99,7427 sur le benchmark d’AnTuTu. Le Xiaomi 14 Pro se classe en deuxième position avec un score total de 1,98,5014. En raison de l’absence d’autres appareils Snapdragon 8 Gen 3 sur le marché, il existe un écart significatif entre les appareils classés en deuxième et troisième position.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-jointe, le OnePlus Ace 2 Pro occupe la troisième position. Il est doté du Snapdragon 8 Gen 2 et obtient un score total de 1,66,3507 sur le benchmark d’AnTuTu. Donc, si vous voulez vous procurer un appareil de dernière génération offrant de bonnes performances, c’est le téléphone que vous devriez choisir.

Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est que cet écart entre le deuxième et le troisième appareil montre à quel point Qualcomm a fait un bond en avant avec sa nouvelle puce. Le Xiaomi 14 avec le Gen 3 est 20% plus rapide que le OnePlus Ace 2 Pro. Néanmoins, les prochaines entrées de la liste incluent l’iQOO 11S, l’iQOO 11 Pro, le vivo X90 Pro+, le realme GT5 et l’Oppo Find X6 Pro.

Curieusement, il y a une différence de score notable entre le troisième appareil et le reste des entrées dans la liste de benchmark d’AnTuTu. Mais le fait est que tous ces appareils sont équipés du Snapdragon 8 Gen 2. Cela confirme encore une fois que le OnePlus Ace 2 Pro est le meilleur choix si vous visez un appareil avec un Snapdragon 8 Gen 2.

Un regard plus attentif sur le classement des appareils de milieu de gamme

Un examen plus attentif du classement des appareils de milieu de gamme d’AnTuTu montre que les dispositifs Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 sont toujours en tête. Le realme GT Neo5 SE occupe la première place de la liste. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, il obtient un score total de 1,15,4600. Le Redmi Note 12 Turbo avec le même chipset se rapproche du GT Neo5 SE en termes de score. Il obtient un score de 1,15,2325, occupant la deuxième place de la liste.

Maintenant, il n’est pas vraiment surprenant de voir les appareils avec Snapdragon 7+ Gen 2 dominer la liste de benchmark AnTuTu. Avec un cœur de performance Cortex-X2, trois cœurs Cortex-A710 et quatre cœurs Cortex-A510, cette puce est essentiellement une puce phare de l’année dernière.

Et comme prévu, la différence entre le deuxième et le troisième appareil sur cette liste est assez significative. La troisième position sur la liste de benchmark AnTuTu des smartphones de milieu de gamme est occupée par l’iQOO Z8. Il est doté d’une puce Dimensity 8200. Bien qu’il ne soit pas aussi rapide que la puce SoC de milieu de gamme phare de Qualcomm, il est moins cher.

Donc, ce n’est pas comme si vous n’obtiendrez pas une bonne valeur si vous choisissez le troisième appareil de la liste. La même chose s’applique au reste des appareils sur la liste de benchmark AnTuTu de milieu de gamme. En dessous du troisième appareil, on trouve le vivo S17 Pro et l’iQOO Neo7 SE avec Dimensity 8200. Ensuite, la liste contient le Xiaomi Civi 3 et quelques autres appareils avec Dimensity 8200 Ultra et 8100 Max.