Garmin : Comment ouvrir les fichiers GPX sur la montre connectée

De nombreux Garmin Smartwatches prennent en charge le GPS et vous permettent également de naviguer avec des parcours GPX provenant de sites tiers. Garmin appelle cette fonctionnalité « Parcours ». Vous pouvez donc télécharger des parcours sous forme de fichiers GPX ou (souvent) TCX à partir de sites tels que Outdooractive, Komoot ou votre propre guide de randonnée, que vous pouvez ensuite afficher sur votre montre intelligente Garmin pour la randonnée, la course à pied ou le cyclisme. La conversion d’un parcours créé par vous-même en une navigation GPX est également possible. Tout commence par l’application Garmin Connect sur votre smartphone connecté.

Remarque: La fonction « Parcours » est uniquement disponible sur certains modèles de montres intelligentes Garmin des séries D2, Descent, Epix, Forerunner, Instinct, Marq et Tactix. Les parcours ne sont pas disponibles sur la plupart des modèles très bon marché de ces séries, ni sur les séries Venu et Vivoactive.

Envoyer des parcours GPX vers votre montre intelligente via Garmin Connect

Voici comment transférer un parcours GPX sur votre montre de sport Garmin :

Rendez-vous sur le site web avec le parcours GPX souhaité depuis votre smartphone et téléchargez-le. Ouvrez l’application de téléchargement/fichiers sur votre smartphone, recherchez le fichier GPX que vous venez de télécharger et cliquez sur l’icône d’ouverture ou de partage. Sélectionnez l’application Garmin Connect comme application associée. Sélectionnez la discipline sportive pour laquelle vous souhaitez utiliser le parcours GPX, comme le vélo, la randonnée ou la course à pied. Garmin Connect devrait maintenant ouvrir le parcours et afficher une carte. Cliquez sur « Enregistrer » en haut à droite de l’application. Ensuite, vous devriez trouver un symbole de partage en haut à droite. Cliquez dessus et sélectionnez ensuite votre montre intelligente Garmin. Rapprochez votre montre intelligente Garmin de votre smartphone. L’application enverra alors le parcours GPX sur votre montre. Cela devrait être fait en quelques secondes. Ouvrez maintenant le parcours GPX sur votre montre intelligente Garmin. Nous vous montrerons comment faire ci-dessous pour votre série de montres Garmin.

Acknowledgements: We have created some screenshots from the great website ich-geh-wandern.de.

Ouvrir des parcours GPX sur votre montre intelligente Garmin

Pour ouvrir le parcours GPX que vous avez transféré sur votre montre, la procédure est essentiellement la même pour la plupart des montres intelligentes Garmin compatibles. Les modèles Forerunner suivent cependant un processus légèrement différent.

Garmin Forerunner : Comment ouvrir des parcours GPX

Les parcours GPX sont stockés sur les montres Garmin Forerunner sous l’option « Parcours ». Pour démarrer un parcours GPX enregistré…

Appuyez sur le bouton « Démarrer ». Sélectionnez d’abord la discipline sportive souhaitée pour laquelle vous souhaitez ouvrir le parcours, par exemple le vélo tout terrain ou la course à pied en extérieur. Cliquez sur l’icône à trois traits (« menu hamburger ») ou – pour certains modèles – sur l’option « Up » et maintenez-la enfoncée. Cliquez sur Navigation> Parcours Le parcours devrait maintenant apparaître dans la liste. Cliquez dessus pour le sélectionner. Appuyez sur « Démarrer le parcours ». Appuyez sur « Démarrer ».

Une carte devrait maintenant s’afficher sur l’écran, ressemblant à ceci :

Navigation sur la Garmin Forerunner 965. (Graphique : Garmin)

Remarque : Certains modèles de la série Forerunner, en particulier ceux de la catégorie inférieure, ne sont pas équipés de GPS, ce qui signifie que vous ne pouvez pas naviguer avec des parcours GPX. Cela inclut les modèles Forerunner à deux chiffres tels que la Garmin Forerunner 45 ou 55.

Autres montres intelligentes Garmin : Comment démarrer vos propres parcours GPX

De nombreuses autres montres intelligentes Garmin sont dotées du GPS et vous permettent de démarrer vos propres parcours GPX. Cela comprend la plupart des modèles des séries suivantes :

Instinct

Fenix

Epix

D2

Descent

Marq

Tactix

Pour ouvrir le parcours GPX transféré sur votre montre Garmin via Garmin Connect, suivez ces étapes :

Appuyez sur le bouton GPS de votre montre intelligente Garmin Sélectionnez l’activité/sport pour laquelle vous souhaitez naviguer, comme le vélo ou la randonnée. Maintenez le bouton « Menu » enfoncé. Sélectionnez Navigation> Parcours. Le parcours transféré devrait maintenant apparaître. Cliquez dessus. Appuyez sur « Démarrer le parcours ». Si la navigation ne démarre pas automatiquement, appuyez à nouveau sur le bouton GPS.

Cartes GPS ou parcours GPX sur différentes montres intelligentes Garmin. Image : Garmin

Sur de nombreuses montres intelligentes Garmin, vous pouvez maintenant faire défiler vers le bas ou naviguer vers le bas avec le bouton « Vers le bas ». Vous trouverez ensuite d’autres paramètres et options, comme une vue cartographique de votre parcours.

GPX sur les montres intelligentes Garmin : Conseils et astuces

Avec de nombreuses montres intelligentes Garmin telles que la Garmin Instinct 2X Solar, vous avez la possibilité d’enregistrer vos propres parcours et de les consulter ultérieurement. Vous pouvez également utiliser une fonction intéressante appelée Partenaire virtuel : Essayez d’améliorer le temps que vous avez réalisé une fois sur le parcours la prochaine fois. Le Partenaire virtuel vous aidera à atteindre cet objectif.

Mesure de parcours avec la Garmin Instinct 2X Solar (capture d’écran)

Partenaire virtuel : Affrontez-vous

Lorsque vous utilisez un parcours GPX téléchargé ou créé par vous-même sur votre montre Garmin pour faire du sport, vous pouvez utiliser le Partenaire virtuel. Ainsi, vous pouvez essayer de battre un temps prédéfini ou votre propre meilleur temps sur le parcours.

Voici comment régler un temps que vous souhaitez battre sur votre parcours GPX :

Appuyez sur le bouton « Démarrer » de votre montre intelligente Garmin Sélectionnez l’activité souhaitée Maintenez le bouton « Menu » enfoncé. Sélectionnez « Paramètres d’activité ». Sélectionnez Pages d’entraînement> Ajouter nouvelle page> Partenaire virtuel Saisissez une valeur de vitesse ou de cadence que vous souhaitez battre. Démarrez l’activité Sauvegardez l’activité et ses données une fois que vous avez terminé.

Voici comment vous pouvez défier un temps précédemment réalisé sur votre parcours GPX avec le partenaire virtuel et vous mesurer à vous-même :

Appuyez sur le bouton « Démarrer » Sélectionnez l’activité souhaitée Maintenez le bouton « Menu » enfoncé. Sélectionnez Entraînement> Affronter une activité Sélectionnez « Depuis les journaux » pour sélectionner une activité précédemment enregistrée comme « adversaire ». Sélectionnez l’activité Appuyez sur le bouton « Démarrer » de votre montre intelligente.

Enregistrement d’un parcours GPX avec une montre intelligente Garmin

La possibilité de créer vous-même un parcours GPX est la même pour la plupart des montres intelligentes Garmin prenant en charge le GPS. Voici comment procéder :

Appuyez sur le bouton « Démarrer » de votre montre intelligente Garmin. Sélectionnez l’activité pour laquelle vous souhaitez enregistrer le parcours. Ne vous inquiétez pas : vous pourrez également utiliser le parcours pour d’autres activités plus tard. Maintenez le bouton « Menu » enfoncé. Sélectionnez Naviguer> Parcours> Nouveau Saisissez un nom pour le parcours et confirmez avec . Saisissez éventuellement une étape intermédiaire que vous pouvez déterminer via « Options ». Sélectionnez Terminé> Démarrer le parcours Appuyez sur le bouton « Démarrer » de votre montre intelligente Garmin. Pendant que vous parcourez le parcours, votre montre Garmin l’enregistre. Appuyez sur « Enregistrer » à la fin. Lors de la navigation suivante avec un parcours, vous devriez trouver le parcours enregistré sous Naviguer> Parcours

Où trouver des parcours GPX pour ma montre intelligente Garmin ?

Vous pouvez trouver des fichiers GPX sur de nombreux sites web et applications de plein air, tels que Outdooractive, Komoot ou encore des sites web d’organismes de tourisme. Souvent, vous trouverez les petits fichiers à côté des cartes et des descriptions des itinéraires de randonnée sur les sites correspondants. Vous verrez généralement un bouton de téléchargement et une indication vous permettant de télécharger le parcours décrit sous forme de fichier GPX (GPS Exchange Format). Il est préférable de le faire directement sur le smartphone avec lequel vous avez également couplé votre montre Garmin.

Vous pouvez trouver de nombreux sites web proposant des parcours GPX au téléchargement Le parcours est caché derrière la mention « Télécharger pour appareil GPS »

Parfois, il faut chercher un peu sur les sites web, par exemple des icônes de téléchargement ou d’autres indications telles que « Enregistrer pour appareil GPS », derrière lesquelles se cache également un fichier GPX.

