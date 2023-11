Qualcomm confirme : le Galaxy S24 arrivera avec deux processeurs

Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a bien confirmé la prochaine série Galaxy S24, en éclairant sur les chipsets qu’elle utilisera. Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats financiers, Amon a partagé que Qualcomm est prêt à dominer la majorité de la part de marché de la très attendue série Galaxy S24, qui est imminente. Cette déclaration corrobore apparemment les rapports selon lesquels le Galaxy S24 Ultra comptera exclusivement sur le Snapdragon 8 Gen 3, quel que soit le marché.

La déclaration d’Amon lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers selon laquelle Qualcomm va sécuriser la majorité des parts de marché pour la série Galaxy S24 est une affirmation audacieuse. Elle souligne l’engagement de Qualcomm à fournir des chipsets performants pour les appareils phares de Samsung. Cela met en évidence la confiance que Samsung accorde à la technologie de Qualcomm pour offrir la meilleure expérience possible à ses clients.

Qualcomm confirme la domination du Snapdragon 8 Gen 3 dans la série Galaxy S24

L’importance stratégique du Galaxy S Ultra dans la gamme de produits de Samsung ne peut être surestimée. Son statut de téléphone le plus rentable de la série S souligne son importance. Avec la puce Snapdragon 8 Gen 3, le Galaxy S24 Ultra promet non seulement des performances de haut niveau, mais également une expérience utilisateur fluide et exceptionnelle.

De plus, les rapports suggérant que les unités S24 en Amérique du Nord adopteront également le chipset Snapdragon 8 Gen 3 soulignent l’influence et l’attrait étendus de Qualcomm. Ce chipset alimentera une partie significative du marché mondial, renforçant ainsi sa réputation en tant que solution performante et polyvalente.

Par ailleurs, la décision d’utiliser le chipset Exynos 2400 dans les versions coréennes et européennes du Galaxy S24 et S24+ souligne l’engagement de Samsung à fournir des solutions adaptées aux marchés spécifiques. Cette approche reconnaît les préférences et les exigences diverses des consommateurs de ces régions.

En plus des révélations sur les chipsets, le teaser de Samsung sur la technologie ISOCELL Zoom Anyplace du Galaxy S24 Ultra consolide davantage sa position de leader technologique. Le rôle du Snapdragon 8 Gen 3 dans la mise en œuvre de cette fonctionnalité de pointe non seulement signifie son exclusivité pour le modèle Ultra, mais également met en valeur la synergie technologique entre Samsung et Qualcomm.

À l’approche de la sortie de la série Galaxy S24, tous les regards sont tournés vers Qualcomm et Samsung, pour voir comment leur collaboration dans la fourniture de smartphones innovants et performants façonnera l’avenir de l’industrie. L’anticipation entourant les chipsets Snapdragon 8 Gen 3 et Exynos 2400 dans la série S24 est palpable, et les consommateurs peuvent s’attendre à une gamme dynamique et riche en fonctionnalités qui répondra à un large éventail de préférences.