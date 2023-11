Brave Leo : le Chatbot IA axé sur la confidentialité pour Brave Browser

À l’étape actuelle, vous pouvez choisir parmi assez de chatbots d’IA. Il y a Bing Chat, Google Bard, ChatGPT, et bien d’autres. Eh bien, Brave Leo est le dernier ajout à cette liste. C’est le chatbot intégré au navigateur qui est disponible pour le navigateur Brave.

Pour ceux qui ne le savent pas, le navigateur Brave est bien connu pour mettre l’accent sur la confidentialité. Il offre plus de contrôle sur les informations collectées. Le navigateur bloque également automatiquement les cookies tiers et les traqueurs inter-sites. Et le chatbot Leo ne fait pas exception à cet égard.

Plus d’informations sur Brave Leo

Le chatbot Brave Leo natif du navigateur est déployé pour tous les utilisateurs de bureau utilisant la version 1.60 du navigateur. Cependant, tous les navigateurs de cette version ne peuvent pas l’avoir, car l’entreprise lance le chatbot IA par phases. Mais il devrait arriver sur tous les appareils au cours des prochains jours.

Cela dit, ce n’est pas la première fois que Leo fait son entrée sur le navigateur Brave. Le chatbot IA a été initialement lancé pour recueillir des commentaires dans le canal Nightly en août. Lors de cette version Nightly, Brave a promis de rendre le chatbot IA disponible pour tous les utilisateurs dans les mois à venir. Et l’entreprise a tenu sa promesse.

Maintenant, en ce qui concerne les capacités, Brave Leo offre des performances similaires à ses principaux concurrents. Vous pouvez poser des questions, le faire résumer des pages Web, obtenir des traductions ou l’utiliser pour générer du nouveau contenu. Mais ce qui rend vraiment ce chatbot exceptionnel, c’est la confidentialité.

Selon Brave, les demandes sur Leo sont « proxiées via un serveur anonymisé ». Ce qui est plus important, c’est que les réponses sont supprimées après que le chatbot IA les a générées. Cela diffère des autres chatbots, car la plupart utilisent les conversations de l’utilisateur pour entraîner davantage le modèle.

De plus, vous n’avez pas besoin de créer un compte pour utiliser Brave Leo. Tout ce dont vous avez besoin est la dernière version du navigateur. Et il y a deux niveaux : gratuit et premium. La version gratuite utilise le modèle LLaMA 2 LLM de Meta, tandis que la version premium propose Claude Instant d’Anthropic avec des frais d’abonnement de 15 $ US. Brave indique que d’autres modèles seront disponibles pour la version premium à l’avenir.